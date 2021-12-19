今天在大陸體壇傳出震撼消息，據英媒《泰晤士報》爆料，已被禁賽4年3個月的大陸游泳好手孫楊疑似做出違規舉動，在政府資助的運動設施中進行訓練，這有違禁賽期間的規定，目前將接受調查，若違規屬實，4年3個月的禁賽時間將重新計算，恐讓他錯過巴黎奧運！

🏊🤦 | Disgraced swimmer Sun Yang is in hot water again after his latest crystal-clear breach...

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《泰晤士報》指出他們接獲大陸人士爆料，孫楊出現在浙江省安吉少年兒童體育學校游泳池與健身房，並在當地訓練，而該學校是大陸贊助，這牴觸了禁賽法規，按照規定禁賽期間，不得在政府機關資助的設施接受訓練、比賽，媒體接著將提供照片給世界反禁藥組織(WADA)。

若一切屬實，孫楊原本禁賽時間將往後延，原本是從去年2月28日開始計算，而巴黎奧運不到4年就展開，他完全會錯過比賽，目前30歲的孫楊將連續錯過兩屆奧運，生涯恐怕會大受打擊，孫楊之前因拒絕接受藥檢導致禁賽，經判決後期限從8年減少為4年3個月，但對於運動員仍是非常久的時間。

孫楊2014年因服用興奮劑遭禁賽三個月，2018年再爆出破壞尿檢樣本事件，當年9月他拒絕WADA委託的國際藥檢管理機構(IDTM)進行藥檢，不僅未配合，還指使他人打破血液樣本容器，接著國際體育仲裁法庭於2019年11月舉行首次聽證會，最後判定孫楊禁賽8年。

之後他希望能舉行第二次聽證會，最後結果判他的禁賽期限縮短為4年3個月，比原本的8年足足少了一半，而這次禁賽期將從2020年2月28日起，至2024年5月28日結束，努力爭取復出的他仍錯過東京奧運和杭州亞運，而原本有望在巴黎奧運回歸的他，目前又遇到了大麻煩！