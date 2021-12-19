圍棋女神黑嘉嘉19日南下台南，代言春福建設安南區建案「春福年年」，特別選在THE ONE LIN COFFEE台南總店，聯合行銷品牌建案和品牌咖啡，春福機構總經理鄭君寰表示，看好台南市安南區的房產後市，在推出3個建案之後，未來將再伺機推案。

「圍棋女神」黑嘉嘉從今年5月開始代言春福建設「春福年年」，19日在THE ONE LIN COFFEE台南總店，舉辦聖誕節「黑嘉嘉VVIP見面會」，她並在現場親自為粉絲、以及「春福年年」購買住戶煮咖啡，一起提前度過溫馨的聖誕午茶時光。

上揚國際業二處處長杜昀容指出，當初就是看中她清新甜美的氣質，在下棋時睿智且專注的態度、以及跟家人的互動情感，內外兼美的形象，因此，特別邀請黑嘉嘉擔任「春福年年」建案的代言人，傳遞家的幸福感。

杜昀容表示，「春福年年」預售大樓，以2房和3房產品為主，預定2025年3月底完工，該案每坪開價31萬元到33萬元，安南區郡安生活圈目前也有佳晟建設推出大樓建案，未來，則有遠雄、府都等建案進場，目前該區大樓行情每坪都在30萬元起跳。

春福機構總經理鄭君寰表示，看好安南區的發展，在2019年5月推出第一個大樓建案「春福好好」，接著又在2019年10月推出「春福學學」，今年7月開賣的預售案「春福年年」，則是春福機構在安南區的第三個建案，未來會伺機再推出新案。

19日舉辦「黑嘉嘉VVIP見面會的THE ONE LIN COFFEE執行長劉昱利表示，喝咖啡，已經變成台灣人越來越普及的一般性消費，從上揚代銷起家，跨足建設，進而成立清景麟建築團隊，多方並進，在去年成立了連鎖咖啡品牌「麟咖啡」。

劉昱利指出，2022年開始，麟品牌將全面升級，創立新品牌THE ONE LIN COFFEE，除了台南總店，目前已經在台南巴克禮、高雄美術皇居、以及台中美村向上店等4個營業據點，未來將持續展店。

她說，全新升級的THE ONE LIN COFFEE，除了每個據點都將有各自的特色，讓消費者喝咖啡的同時，也能享受不同的建築美學，咖啡豆、點心也都將有創新，最新的聯名商品就是與台南晶英酒店合作，推出「晶喜」禮盒，19日則再聯合推出「棋藝蛋糕」。