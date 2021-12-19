後疫情時代，PODCAST好夯，不少名人也跨界開節目，前新聞主播趙心屏在「好好聽FM」開節目《肉腳的跑步人蔘》，分享自己不可思議跑馬拉松的故事，獲極大迴響。

除名人外，近來，透過聲音分享個人時代已經來臨，PODCAST素人的崛起也備受關注，「好好聽FM」鼓勵大眾只要透過報名「好好聽FM第二屆播客大賽」，用「好聲音」及「好內容」就能擄獲粉絲，報名需年滿18歲以上，投稿主題廣泛，科學、美食、音響或旅遊通通不侷限，比賽得獎前3名還可與「好好聽 FM」簽訂1年合約，開設專屬節目、或加入小說演播團隊。

「好好聽FM」表示，「第二屆播客大賽」擴大讓全球華人皆可報名參加，通過初選40組團隊，即加入「培訓工作坊」擁有專業師資免費培訓機會，講師陣容包括資深聲音表演藝術老師袁光麟、資深播客楊士範、有水晶主播之稱的王宜安、吉力文化有限公司總經理袁永興、金鐘獎常勝軍楊盈箴（咖啡貓）、資深新聞主播劉忠繼、資深廣播製作主持人田麗雲。

「好好聽FM第一屆播客大賽」得獎者也分享過往參賽心得，第一屆優勝者施子涵鼓勵大眾用聲音來圓一個說故事的夢；人氣第一名安萁以過來人經驗分享，只要努力、創新、保留自己的特色，一定可以入圍決賽；入圍者五零中更感嘆到，地球只有一個，人生也只有一回，應該要勇敢嘗試，趕緊報名活動參賽，讓更多人聽見好聲音！