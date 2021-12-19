王力宏日前主動宣布「斷開連結」，與結婚8年的李靚蕾正式離婚，卻被剛分手的前妻踢爆婚內出軌種種渣男行徑，王爸親手寫信發聲明替兒子洗白，卻迅速被媳婦李靚蕾秒打臉，揚言今(19)日下午3點前不道歉就告；網紅「廣告小妹」發文力挺李靚蕾，並寫道：「這帖良方送給力宏寶寶」，網民看了直呼甩鍋神技：「力宏快抄啊！」

廣告小妹於今(19)日下午3點「提告截止線」前發文，諷刺寫下：「剛挖掘一位公關小天才，令我拜服。以下這帖良方送給力宏寶寶：我生長於精英家庭，在父母的高度期盼下備受壓力。我的雙性戀性向從未獲得他們的理解。在重重壓力之下，我性愛成癮。傷害了我的妻子、我的家人，我很抱歉。我願接受治療，找回初心。」還提醒：「快三點了，寶寶加油！」

只見三點一到，網友們紛紛在底下留言，「直接甩鍋父母，高招」、「道歉信出來了嗎」、「力宏快抄啊 記得註明出處」、「還要老爸出來救駕到底有多爸寶 」、「宏宏趕快開記者會，要說自己病了才好止血」，網友們紛紛集思廣益聲明稿內文，留言區歪樓熱鬧得一塌糊塗。

網紅凡槿（廣告小妹）發文力挺李靚蕾，並贈送公關良方給王力宏。（圖／翻攝自廣告小妹臉書）

廣告小妹事發後在臉書連珠炮般發文，昨(18)日還不小心讓炮火波及到另一半，趕緊說聲歹勢：「那個，我對不起各位。不該佔用寶貴資源罵老公，他不過節不過生日，好像...跟王力宏一比簡直是天使！他前妻那邊才是真的罵老公。我弱，我檢討。大家快來吃瓜。」