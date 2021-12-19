楊鎮浯縣長和一級主管清一色牛仔褲搭配白襯衫，展現清新、亮麗的團隊精神。（金門縣府觀光處提供）

金門縣長楊鎮浯今天下午透過臉書直播，與鄉親開講3年施政成果，肯定縣府團隊的努力可以打90分以上，但只給自己打79分，強調未來要在不迴避困難、隨時調整步伐的大原則下，持續走在正確道路堅定前進。

回顧過去3年，楊鎮浯暢談縣府團隊群策群力，不僅在防疫交出漂亮成績單，也在財政、人事、專業和文官體制方面，建立守護金門，維繫良性運作的正確價值觀，這也是大家最驕傲的一件事。

楊鎮浯帶領縣府團隊在「躍動金門」臉書粉絲專頁直播，就「防範疫情、守護淨土」、「貼心照顧、守護鄉親」及「有序發展、守護家園」三大主題與鄉親分享3周年施政成果。縣長和一級主管清一色牛仔褲搭配白襯衫，展現清新、亮麗的團隊精神。

楊鎮浯強調，他以做為幸福金門守護者自我期許，在疫情中守護鄉親的生命與健康；在生活中守護幼童、青年、長者及病患，滿足鄉親各階段日常的需求；在城市發展中，守護金門在地特色、文化、生態及環境，讓金門在前瞻願景下，往永續發展大目標不斷邁進。

楊鎮浯強調，針對縣政推動一些滯礙難行的老問題，縣府勇敢面對不迴避，包括傳統建築修復所有權人同意比例、金沙戲院的新舊共生、西南門里公所公辦都更、沙美老街的活化、山外溪上流畜牧業遷移、戰役史蹟的分級治理機制、陽翟大街青年駐點活化等等，縣府團隊均想方設法一一突破，讓施政大輪子得以往前推動。

縣府團隊輪番與鄉親分享施政成果，包括2021永續城市「環境力」特別傑出獎、2021永續城市「治安及交通安全」第一名、災害防救業務訪評14項「優等」、「全民閱讀力表現績優城市」第二名、全國首創「金門行動旅服」線上賞金門、「全國區段徵收」優良獎在內，並由金酒總經理楊駕人說明金酒營運狀況及績效。

直播中也穿插抽獎，還邀請金門領團解說員協會理事長陳和海分享後疫情時代金門觀光發展，以及年輕雙薪家庭夫妻分享縣府營造友善幼兒環境的生活點滴，過程洋溢溫馨和歡樂氣氛。