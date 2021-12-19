台中市東區東峰公園19日下午舉行「聖誕親子泡泡派對」活動，主辦單位請來「泡泡達人」許日榮現場表演泡泡特技，吸引超過400名民眾參加，現場也提供體驗道具讓親子同樂，洋溢歡笑聲不斷。

立委黃國書表示，自2年前辦親子「泡泡派對」，到現在已經辦約50場，受到孩子及家長喜愛，服務處未來仍會繼續舉辦泡泡派對，以及其它親子活動，鼓勵大家走出戶外，有益健康。

國光里長陳雅惠指出，參加「親子泡泡趴」活動的民眾，非常踴躍，大部分採掃描QRCODE方式報名，主辦單位統計報名人數，「大人」有217名、「小朋友」有190名；由於天氣晴朗，吸引許多在公園的民眾現場報名，加入同樂，超過400名親子走出戶外，遠離3C電子產品，一起忘情遊戲。

里長陳雅惠說，當小朋友看到泡泡，興奮到極點，跑跑跳跳，不斷追逐、用手搓，簡直玩瘋了；大人看到泡泡多種玩法也直呼驚奇，活動中充滿歡笑聲不斷，讓親子都度過一個快樂的星期假期。

民進黨市議員邱素貞表示，受疫情影響，為避免室內群聚感染，公園是許多民眾休憩、運動的最佳場所，她經常到東峰公園散步，看見公園裡有許多大小朋友，前來運動、遊戲，因此經由親子泡泡派對的機會，特別提醒民眾重視公園相關遊戲設施安全，避免發生任何意外。

「泡泡達人」許日榮說，公園玩泡泡，是許多小朋友最快樂與難忘的活動，現場也提供體驗道具讓親子同樂，希望每個家庭都能因泡泡帶來歡樂，增進親子互動關係。

民眾陳育涵說，她帶就讀國小二年級的女兒來參加「泡泡派對」，看到小孩子追逐泡泡的身影及展現笑容模樣，也勾起她自己兒時玩樂的時光，未來有機會，希望報名再參加親子活動。