專業投銀如何看待2022年的主題性投資？匯豐銀行認為明年共有「TCGB」4大投資主題。(1)TECK，亞洲新世代科技領袖。(2)CONCUME，亞洲消費復甦。(3)GREEN，中國綠色變革。(4)BOUND，亞洲債券機遇。

首先，TECK亞洲新世代科技領袖。匯豐環球私人銀行及財富管理北亞投資總監何偉華表示，亞洲以至全球已有數據顯示，隨著資本開支回升，企業正積極參與疫後世界開闢新局的大潮流，動用累積下來的現金盈餘投資於提升產能。亞洲目前是全球科技創新中心，中國、日本、韓國、台灣及新加坡在5G技術、人工智慧、大數據、半導體、金融科技、自動化及醫療科技創新發展被公認為領導者。匯豐認為，隨著虛擬實境器Oculus 2的成功推出，市場應留意元宇宙應用端從遊戲拓展至社交網絡和健身應用的新趨勢。製造顯示器、Fresnel鏡頭、光學和相機的亞洲供應商將受益於元宇宙的創新應用。東南亞國家亦從近期環球供應鏈緊張狀況捕捉機會，成功吸引先進和傳統製造業的新投資。

何偉華也指出，製造業升級和科技創新是中國政策的優先事項，創新產業、高科技硬體和關鍵技術的行業領導者將直接受益。匯豐同時關注日本、韓國和台灣在半導體、電子、機械、電動汽車和高科技材料領域的投資機會。在東南亞方面，數位經濟將會繼續快速擴張，當地製造業也將受益於自動化廣泛採用。

(2)CONCUME亞洲消費復甦。何偉華指出：隨著疫苗接種率上升、疫苗技術改良以及新冠肺炎治療方法的醫療突破，更多亞洲國家將逐步從嚴厲封鎖轉向與新冠病毒共存的策略。廣泛的疫苗接種將促進亞洲經濟重啟和消費支出復甦，支持服務業反彈。隨著東南亞國家逐步重新開放邊境，當地服務業的盈利前景將會明顯復甦。中國的進一步城鎮化、收入水平上升、中產階級擴大以及政府推出支持就業市場和經濟的利好政策，應有助改善消費者情緒，並支持大眾消費、消費升級、數位與綠色消費和醫療保健服務的需求。亞洲消費者對本土品牌的偏好料PUBLIC將持續，根據NielsenIQ的報告，亞洲地區62%的快速消費品銷售來自本地品牌。

(3)GREEN中國綠色變革。中國已設定明確目標爭取在2030年達致碳排放峰值，到2060年達致碳中和。國際能源署估計，中國從現在至2060年需要每年平均投資人民幣5兆元發展潔淨能源和產業技術更新改造以實現碳中和，電氣化可能是未來幾年最龐大的綠色投資推動力。何偉華表示，太陽能和風能裝機預計將在中國十四五規劃期間高速增加。預計中國太陽能和風能累計裝機容量將從2020年的252GW和282GW分別增長至2025年的602GW和557GW。在政策大力支持和消費者偏好變化的支持下，新能源汽車在中國的滲透率將持續上升。匯豐預計2021至2023年新能源汽車年增長將分別達到117%、37%和 28%。隨著可再生能源的迅速發展，中國需要大力投資儲能容量、智慧電網以及作為清潔能源的氫能。

(4)BOUND亞洲債券機遇。何偉華指出，亞洲投資級別債券佔整體亞洲信貸市場的80%，亞洲債券利差與疫情前水準相比仍然維持相對高水平，與發達市場投資級別債券利差相比極具吸引力，預料未來幾個月亞洲投資級別債券利差有空間收窄。何偉華說：「中國政府的去槓桿政策仍然持續，投資中國房債券須審慎平衡追尋收益和信貸風險管理，而亞洲投資級別債券則更具防守性，亞洲債券市場提供吸引的收益機會，相對發達市場同級別債券提供的利差尤其可觀。匯豐偏好亞洲投資級別債券和中國國企發行的優質債券，在尋找利差機會時，聚焦印尼美元債券、優質中國房產債券及個別印度美元企業債券。