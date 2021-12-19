前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

公投結果昨日出爐，民進黨大勝，但民進黨執政的桃園、基隆、新竹市都是4個同意多於不同意。而明年地方縣市首長改選，前民進黨立委郭正亮認為，這次公投對鄭文燦比較不利，要離開桃園更加困難，如果鄭文燦去當閣揆，桃園保得住嗎？

郭正亮今（19）日在《新聞大白話》認為，這次公投對鄭文燦比較不利，因為桃園「同意」大於「不同意」，鄭文燦如果去當閣揆，桃園保得住嗎？明年選舉最具指標意義的就是桃園，因為六都有可能變動的是台北和桃園，台北市本來就不是民進黨的，換成蔣萬安對民進黨也沒差。

而鄭文燦在桃園人面都熟，資源容易募集，行政院長很忙，恐怕沒時間顧桃園。即使陳時中去選，地方人面沒有人帶真的也不容易。

郭正亮預期，這次公投，鄭文燦要離開桃園更加困難，因為民進黨2023年的4月到5月提名總統，倒算回去，至少讓鄭文燦有1年表現時間，不然怎追賴清德？所以等於是明年3月到4月一定要組閣。

郭正亮直言，賴清德這次是贏家，全台灣跑了106場說明會，得到解放了，可以到處走，他也不需要甚麼職權，沒有職位最安全，只需要到處走動就好，且民調領先鄭文燦15到20個百分點。這是天意，賴清德原本想參加防疫，但沒讓他進去指揮中心，反而沒有失分。

郭正亮坦言，賴清德非選2024不可，鄭文燦則不是非選不可，等賴清德做完都還有機會，但鄭還是要累積中央資歷。