由鳳山熱帶園藝試驗分所舉辦全國紅龍果評鑑競賽。（李肇昌提供／謝明俊苗栗傳真）

正職是竹科工程師的李肇昌種出冠軍紅龍果。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

李肇昌種出的紅龍果果實非常碩大紮實。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

家住苗栗縣公館鄉的工程師李肇昌，6年前為了愛女愛吃紅龍果，利用老家農田一隅栽種紅龍果給女兒吃，沒想到這一種，李肇昌竟種出興趣，經過自修研究改良栽種方法，種下有荔枝清香味的紅龍果，參加在高雄舉行的全國紅龍果評鑑賽，一舉拿下白肉組的全國冠軍，在栽植紅龍果的南部大本營，竟能搶下冠軍頭銜，相當難能可貴。

7年級的科技工程師李肇昌，出身公館農家，他種紅龍果是無心插柳，是利用工作閒餘時間，來照顧紅龍果，有假日農夫的概念，去年，李肇昌參加全國紅龍果評鑑比賽，就獲得優良獎項，今年更上一層樓得到全國冠軍後，李肇昌將持續研究紅龍果的栽植技術，但工作時間仍然不變，只能利用下班時間來種出女兒最愛的水果。

6年前，李肇昌先是在自家的農田一隅試種紅龍果，後來，他種出興趣後，將全部的2分地都用來栽種，由於紅龍果的開花及果期比較集中，所以李肇昌將多餘吃不完的紅龍果出售，並替自己果園取名為「鈴恩果園」除了新鮮的紅龍果以外，他還將多出的紅龍果製成果乾，提供消費者在果季以外的另一個選擇。

李肇昌參加今年高雄鳳山熱帶藝試驗分所所舉辦的全國紅龍果評選，白肉組共有來自苗栗、南投、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東、台東及花蓮等縣市共29組參賽，經過評選，李肇昌的白肉紅龍果靠著有特殊荔枝清香，以及口感紮實、外觀紅潤等，獲得冠軍，另紅肉組則由高雄果農邱林玉秋拿下冠軍。

據李肇昌表示，栽植白肉紅龍果常會遇到母花衰弱的問題致使結果不全，他都一一克服。目前今年的紅龍果期將在近日結束，希望喜歡吃紅龍果的民眾把握最後機會。