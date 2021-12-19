環保署於今年10月21日預告「溫室氣體減量及管理法」 修正草案，預告日期將於明(20)日屆滿，明起將連續3天召開研商會議，廣納各界意見以完備法案內容。

現行「溫管法」條文著重於溫室氣體減量管理，而為與國際接軌及兼顧永續發展、適應全球氣候變遷衝擊等需求，修正草案主要將導入國際碳定價經驗開徵碳費，並將2050年淨零排放目標納入條文，本法現行條文34條，修正後條文共計57條，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」。

增訂徵收碳費部分，作為經濟誘因工具，中央主管機關對國內排放源及高碳含量之進口產品徵收碳費，並因應國際趨勢實施碳邊境調整機制；碳費收入納入基金得支用於補助、獎勵發展低碳與負排放技術及產業、投資溫室氣體減量技術等用途。

納入2050年淨零排放目標部分，將提升層級強化氣候治理、精進減量計畫及方案執行、調適能力建構及科研接軌、強化排放管理、徵收碳費專款專用、推動中央地方政府合作及公私協力、提升資訊透明並強化公眾參與機制等。

12月20日至23日的研商會議將針對政府機關權責、減量對策、罰則、氣候變遷調適、教育宣導與獎勵等深入討論。