隨著千禧及Z世代消費成主力，日本專業鐘錶品牌Seiko自2019年起轉型年輕系列「Seiko 5 Sports」，並相繼推出「快打旋風」、「火影忍者」跨界聯名錶款，串聯哈日兩大主軸電玩及動漫領域，去年起首度與動漫王「ONE PIECE 航海王」聯手回響極大，今年底逢耶誕跨年送禮旺季，則推出航海王中的魯夫、索隆、香吉士、薩波、羅等5位主角為靈感，打造5款強烈街頭風格的限量表款，每款全球限量5000只。

Seiko台灣精工總經理藤田安城(Yasuki Fujita)指出，Seiko 5 Sports去年首度開啟與「ONE PIECE」合作，以結合街頭感的設計概念，重新演繹風格造型腕表，此次問世的5款新作，將代表5主角熱血精神的神秘符碼，融入表款細節當中，且伴隨品牌量身打造的形象廣告裡化身成現代潮男的形象，聯名腕表均採用不鏽鋼打造的42.5mm錶殼，且延續品牌於1963年推出的Seiko Sportsmatic 5（俗稱 Seiko Five），搭載具備星期與日期顯示功能的4R36自動上鍊機芯。

今年5月甫來台上任的藤田安城指出，剛好遇上台灣疫情嚴峻時期，觀察到無論是整體鐘表市場、抑或Seiko品牌，皆有被疫情所衝擊，其中高單價腕表相對影響少，但中低價腕表衝擊極大，主要是消費者選擇消費主力還是放在民生物資家用家電上，而明年景氣看法，藤田安城強調，台灣疫情相對穩定，且台灣IT、半導體等高科技產業所貢獻經濟實力相對穩定，期待透過與「ONE PIECE」航海王的聯名表款搶攻Z世代族群，加上航海王的粉絲族群很廣，主力還是搶攻30-40歲經濟中流砥柱族群為主。