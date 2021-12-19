「請問有XXX某明星的航班資訊嗎？」，對方回答「有，4元（人民幣，下同）一條。」隨即發來了一個航班資訊，經驗證之後發現航班起落時間、地點與該明星活動軌跡一致。稍早大陸杭州蕭山機場周邊，杭州警方抓獲朱某某等4名販賣明星航班資訊的犯罪嫌疑人，更讓「杭州4人售賣明星航班資訊被抓」登上微博熱搜。

據中新經緯報導，之後持續追查發現，目前大陸網路上仍存售賣明星航班的違法生意，「包月最低1元一條，單條4元一條」。有長年追星粉絲說，這行徑已存在多年，買航班資訊的初級操作是接機，高級操作是和明星買同趟航班，再高級的就是改明星的登機資料坐在他旁邊。

而在大陸社交平台上以「明星航班」為關鍵字進行搜索，就能找到多名手中有料的「黃牛」。以想長期兼職為由，聯繫到一名賣家曉晨（化名），對方坦言「我這能查到幾乎所有一線藝人的hb（航班），包月1元1條，你想轉賣的話可以賣5元1條。」

另一名黃牛可可（化名）也說，對外出售的國內藝人航班資訊均為4元一條，國外藝人則有不同報價，但最貴也是10元。

至於對於這些航班資訊是如何獲取的，曉晨強調，都是「用明星身份證號一個個查回來的」，甚至身分證號碼也能打包賣。但當聊到具體查號方法時，曉晨則拒絕繼續透露。