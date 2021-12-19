縣道197拓寬及泥水溪橋新建工程，19日舉行通車典禮。（台東縣政府提供）

縣道197拓寬及泥水溪橋新建工程，19日舉行通車典禮。（台東縣政府提供）

197縣道串聯台東縣縱谷區5鄉鎮，近年來縱谷地區觀光蓬勃發展，為提升道路服務水準，台東縣政府辦理改善計畫，逐步進行瓶頸路段拓寬及改善，其中位於池上鄉振興村泥水溪橋新建與截彎取直19日完工通車，不僅提升用路人安全，而且不必再繞路，減少約一半路程。

饒慶鈴表示，197縣道全長約60公里，北起池上鄉，南至台東市石川與台11乙線交會，全線串聯台東縣縱谷區5鄉鎮，為花東縱谷除台9線以外最重要的聯絡道路。

她說，近年來縱谷地區觀光發展蓬勃，吸引遊客及自行車愛好者絡繹於途，但過去197縣道因存在許多瓶頸及危險路段，造成交通運輸及觀光功能受限，為滿足地方需求及改善路況，自上任3年來投入總經費超過5億元，由南向北逐步進行路況改善。

建設處說明，今年度完成的池上-關山段是全線難度最高、投入經費也最多的路段，目前兩案包括改善北起振興村泥水溪、南接電光里嘉武橋約4.5公里範圍，已全數完工，原本部分路段緊鄰山壁較危險，截彎取直後提升用路人安全，且不再繞路鄉，減少約一半路程。

而197縣道改善計畫的最後1哩路「嘉武橋重建工程」，因原本橋面較狹窄且老舊，會車困難，縣府爭取經費已初步獲得中央同意，預計將於明年春節後動工，明年底完工通車，屆時197縣道改善計畫將全數辦理完成。

通車典禮在泥水溪橋北側舉行，由縣長饒慶鈴主持，黃瑞華、楊清順、張全馨嵐等議員、池上鄉長張堯城、代表會主席江鑫貴、公路總局台東工務段長李秉仁、地方各界人士等參加典禮。