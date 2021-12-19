截至12月17日，A股市場今年以來IPO上市企業數達到501家。資料顯示，501家IPO企業募資總額5148億元（人民幣，下同），已超過2020年全年，IPO數量及集資額均創下歷史新高。

《上海證券報》報導，今年A股超過7成的IPO以註冊制方式發行，有385家註冊制下登陸A股新股。業內人士預計，隨著註冊制改革加速推進，未來IPO數量、集資額將會保持高位運行態勢。

資料顯示，截至12月17日，今年登陸A股上市公司的數量已達501家，相比2020年全年的437家增長15％；募資總額也首次突破5000億元，至5148億元，比去年全年募資總額4806億元還多7％。

A股市場建立31年來，單年新增IPO上市數量超過400家的僅有3次，此前兩次分別是2020年、2017年；IPO年募資總額超過4000億元的則有4次，此前3次分別為2020年、2010年和2007年。

市場人士指出，註冊制下，新股發行更加市場化，是A股上市公司隊伍穩步壯大的主要原因。

資料顯示，今年內超過7成的IPO以註冊制方式發行，註冊制下的IPO數量和籌資額占比分別高達76.84％和64.75％。其中，深圳創業板成為IPO數量最多的板塊，年內已有189家企業登陸創業板，集資總額1339.08億元。2020年全年，該板塊上市總數僅為107家、募資總額892.95億元。

上海科創板則是募資金額最多的板塊，年內已有154家企業在科創板發行上市，募資總額達1919.19億元。滬深主板則分別有85家、33家企業在年內首發上市，募資總額分別為1587.23億元、228.02億元。

安信證券指出，試點註冊制這關鍵一招，疏通拓寬了資本市場入口，給A股新股市場帶來了明顯的變化，資本市場對實體經濟和產業轉型的支持效果愈加明顯。

中央經濟工作會議也提出，全面實行股票發行註冊制。有專家指出，資本市場即將在高品質發展中發揮更重要的作用，未來直接融資占比有望繼續提升。