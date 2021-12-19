高鐵延伸宜蘭的選址今天（19日）敲定，由第5案、位於縣政中心以南350公尺的折衷案中選，宜蘭縣長林姿妙獲知後表示，感謝中央重視宜蘭的交通建設，希望交通部盡快展開後續作業，讓宜蘭的交通能夠更加順暢。

高鐵延伸宜蘭站的選址由北到南有四城、宜蘭（宜蘭火車站）、縣政中心、羅東站，上月交通部在宜蘭拋出縣政中心以南的「折衷案」，該案最大的優勢是不影響宜蘭鐵路高架的期程。

林姿妙說，高鐵延伸宜蘭是宜蘭縣民一直以來的盼望與期待，縣政中心以南350公尺的站址也算是廣義的縣政中心站，希望宜蘭縣東西南北各區域都能平衡發展，如今確定站址，我們非常的感謝。

由於高鐵延伸宜蘭最快是2025年動工，2036年完工，宜蘭縣政府祕書長林茂盛表示，綜合規劃的核定、環評的通過，都需要交通部極力來推動，就縣府與縣民的立場，當然期望中央能夠提早動工；高鐵往外延伸繞過翡翠水庫集水區，環評委員比較關心的最大問題應該已經克服，盼能考量縣民對高鐵早日通車的期望，讓環評審查能早日通過。