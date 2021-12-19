歌手王力宏出道26年來一直給大眾「優質偶像」的形象，但在不久前宣布與妻子結束8年婚姻後，便遭到李靚蕾於17日深夜發出長文，控訴自己長年遭到王力宏一家霸凌、羞辱、逼簽不平等條約，更公開王力宏私下愛約砲、召妓等淫亂私生活，讓他演藝事業全毀。而當年曾跟拍過他的狗仔也在受訪時透露，也公開了王力宏「召妓的特殊癖好」。

隨著王力宏離婚事件逐漸爆發，當年曾跟拍過他的狗仔也紛紛跳出來爆料當年的真實情況，其中一名狗仔與攝影師便表示，早在2012年就曾拍到他召妓的證據，當時他招了一名南韓籍女性，兩人在飯店內待了一小時後女子便搭計程車離開，並在車內抽起菸，但台灣法律是禁止在計程車內抽菸的，因此懷疑該計程車是專門載送女子從事性交易的「車伕」。

接著狗仔跟拍一陣子後竟收到王力宏方的電話，威脅他「不可以爆出來」否則將會提告。但攝影師卻堵到了那名南韓女子，並拿著拍到的照片給該女子看，女子一看到照片雖沒正面承認此事卻表情驚訝，沒多久她就搬離下塌的飯店，再也找不到人。

狗仔繼續於王力宏豪宅樓下跟拍多日，透過警衛的暗示再度於半夜拍到一名年約45~50歲之間的風塵女子進入王力宏家中，女子結束後搭乘公車離開，卻碰巧被攝影師看到她的訊息內容寫下「已完成交易」的相關訊息，證實了王力宏召妓的真實性，並發現王力宏召妓的對象都偏好成熟風塵味。

另外，號稱「亞洲跟拍一哥」的小葛，昨（18）日也登上節目爆料，當年他跟拍王力宏時，也曾拍到他與一名身材火辣卻有些許年紀的女子互動曖昧，似乎證實了狗仔的說法，再度引發網友熱議。