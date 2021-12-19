「優質偶像」王力宏日前宣布與李靚蕾8年婚姻破局，反遭女方踢爆交往到結婚後慣性出軌還召妓，讓她過著偽單親生活，不料李靚蕾等不到老公道歉，先在18號凌晨看到王爸爸發親筆信救子幫洗白，引發非議，部落客「台灣妞韓國媳」也看了那封信，讀到其中一段話當場崩潰，直呼真的太可怕，「我驚嚇到現在看到我公公都覺得尷尬」。

台灣妞韓國媳看了王力宏父親的親筆信後，被其中一句話震驚，王爸爸表示2013年接到兒子電話，說跟一女交往，清楚表示女生是生理期一週後兩人發生關係，兩週後得知懷孕，這段話讓台灣妞韓國媳嚇歪：「公公居然知道媳婦兒的生理期阿阿阿，這實在是太可怕了」。

部落客「台灣妞韓國媳」看見王爸爸信中清楚提及媳婦生理期及懷孕時間，讓她直呼崩潰，看到公公就尷尬。(翻攝自台灣妞韓國媳臉書)

台灣妞韓國媳直呼，沒想到兒子結婚竟然得交代媳婦的生理期，「我驚嚇到現在看到我公公都覺得尷尬」，也藉此機會健康教育，無論安全期、排卵期還是生理期，並「不適用」在每個女生身上，畢竟會因生活作息、荷爾蒙、性高潮以集體質而有所改變，「甚至有人在生理期發生關係也懷孕」，提醒女生如不想懷孕一定要做好安全措施，否則就要做好一發就可能懷孕的解情趣心情，「所以男人們不想解情趣就好好戴套厚」。

另外，台灣妞韓國媳也覺得80多歲的王爸爸有些可憐，「兒子都幾歲了，居然是爸爸出面發言，我相信爸爸不知道兒子的性生活」，眾網友紛紛表示認同「看到對於媳婦啥時生理期、兒子跟媳婦什麼時候發生關係一清二楚覺得有點驚人」、「已經8年了，王伯伯忘不了媳婦生理期」、「爸爸知道的很清楚…可能敬事房有記檔」、「我也看到這段生理期！連生理期還要報告。什～～～麼～～～鬼ㄚ」。