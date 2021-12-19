蔡尚樺被健壯的國軍弟兄輕鬆扛起。（三立提供）

徐展元、蔡尚樺與國軍弟兄開心合影。（三立提供）

徐展元、蔡尚樺與國軍弟兄開心合影。（三立提供）

蔡尚樺捕獲一枚可愛小阿兵哥。（三立提供）

三立新聞《能戰！全民新視界》開播3年，19日在華山藝文特區首度舉辦感謝祭「能戰！嘉年華」，現場有陸海空三軍官兵、攤位，讓大家認識能戰的國軍，也有精彩的表演，讓大家看見國軍的軟實力，活動由徐展元及蔡尚樺主持，「能戰特派員」楊子儀、張文綺、大牙、壯壯陪民眾同樂。曾有「最美主播」封號的蔡尚樺自曝，一見到裸上身、全身抹油的「國軍小哥哥」們，她便利用工作空檔直奔而去並提出「無禮要求」：「你們可以把我抬起來嗎？」

如願以償的她笑得超開心，還說不怕男友生氣！她說平常在《全明星運動會》節目中已經常常大飽眼福，參與這活動發現國軍弟兄們更專業，身材黝黑又健壯！她說男友之前是服科技替代役，「只去兩周，很難兵變！反而是我去軍中錄影過，看到很多很帥的阿兵哥，他應該比較怕我挑一個走！」

被問到火熱的王力宏離婚新聞，蔡尚樺四兩撥千斤說，「我自己還沒結婚，婚姻這塊確實需要滿多智慧與勇氣去化解，這交給有結婚經驗的展元哥」，徐展元則尷尬表示「相信每個人都會覺得很震驚啦」。蔡尚樺說，自己以前沒有迷王力宏，「我迷的是仔仔周渝民！」不過最近《全明星運動會》第三季有男神賀軍翔加入，她說自己對他的表現眼睛為之一亮，還為此去重溫他《惡魔在身邊》等所有偶像劇舊作，在錄影現場大家常常也會一直叫他「阿猛」。

她透露賀軍翔現在在《全明星》人氣超旺，且個性溫暖貼心，還會買便當給大家吃，不管是他所屬的藍隊或紅隊，不同隊的女隊員都會成為他的迷妹，最愛黏著他的無尊日前腳受傷，賀軍翔怕他腳一直走路，還特別走了很遠的路回車上去拿他的電動滑板車給無尊用，他是大家都超喜歡的小哥哥。

被問起《全明星運動會》第三季戰況，兩人表示，這屆收視又再創新高，沒有想到到第三季了觀眾依然那麼支持，且中間還隔了3個月，「第一集播出就第一名，感謝大家沒忘記我們！」他們也透露，這季表現至目前為止，每個選手都超級認真，認真程度超過一、二兩季，可能是因為有前兩季經驗，知道唯有拼盡全力才能贏得肯定。徐展元還透露這屆的星二代都想擺脫靠爸標籤，所以都很把握這舞台、更認真表現，兩人還提議這季應該要有一集請來胡瓜、徐乃麟、焦恩俊三位星爸一起參與。

他說，目前最驚豔的胡瓜兒子胡釋安，一開始時他們還想說瓜哥身高沒很高，沒想到安安身高183公分，運動神經還這麼好，蔡尚樺也說，安安長得很像瓜哥與趙又廷融合體，表現很沈默卻很冷靜，走出了自己的路，他與徐乃麟的兒子徐新洋兩人私下都很低調，但表現卻都很令人驚艷。