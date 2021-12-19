有關執政黨近日醞釀修法，讓新竹縣市合併一事，民進黨立院黨團總召柯建銘今日回應，自己確實已在12月17日提案，目前已有30多位民進黨立委連署，就照程序來走。

柯建銘表示，自己在12月17日提出修正《地方制度法》第4條第1項，改為「人口達125萬以上…且有特殊需要之地區得設直轄市」，將「且」改成「或」。若此法通過，新竹縣市、雲嘉嘉各自合併後，以及彰化縣單獨，都有機會升格為直轄市，台灣將從原本6都變成9都。

柯建銘指出，因為竹科的關係，年輕人、高科技、國家專業都在新竹市，但目前城市發展已經到極限，應重新整體規畫。此外，新竹市有2千5百多筆共250公頃的土地登記在新竹縣，導致城市規畫破碎，新竹縣變成新竹市的土地管理局，加上垃圾、水源等等問題，是應該要討論的時候了。

柯建銘說，蔡總統今日在總統官邸開會討論修法及新竹縣市合併升格，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前交通部長林佳龍、民進黨祕書長林錫耀、民進黨立委陳明文等人都出席。柯建銘強調，新竹的條件已經成熟，陳明文對新竹合併也沒意見，至於其他縣市，時間到了就順其自然。

柯建銘表示，《地制法》修法提案，目前有30幾位民進黨立委連署，預計20日送出去，21日到程序委員會，一切就照程序走。至於修法趕不趕得上2022地方選舉，柯回應，只要在選前6個月通過即可。