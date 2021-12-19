第28屆關懷盃來到最終日賽程，從首屆開始就不缺席的宜蘭三星國小在少棒組冠軍賽，靠著先發投手陳宥瑞4局無失分，以11比0在4局提前「扣倒」台東豐田國小，奪下隊史第4冠，也是近5年來第3度奪冠。

關懷盃自1994年起舉辦，三星國小年年參與，在第12屆、2005年奪下參賽首冠，接下來在2017、19年登頂，本屆靠著投打都有所發揮，奪下隊史關懷盃第4冠，冠軍數僅次於台東卑南國小的5冠。

前陣子才落幕的中信盃少棒賽，三星才與豐田交過手，當時同樣是由陳宥瑞擔任投手，但他表現並不理想，今天再度碰頭，陳宥瑞找回應有水準，繳出4局僅被敲3安，投出3次三振、無失分表現，奪下勝投。

總教練黃郁翔指出奪冠關鍵，「2局李柏宇先打出那支安打，把氣勢帶起來，這場比賽每個小孩子都有做到自己的責任，把該展現的表現出來。」他認為之前賽事密集，導致小球員有些疲勞，成績也不理想，「今天算是有把握住攻勢。」

三星成為關懷盃全勤球隊，近5年更是斬獲3冠，黃郁翔認為，關懷盃能讓這些孩子有目標與嚮往，「關懷盃可以看到一些球星，可以激勵、鼓勵這些孩子，讓他們有目標。」