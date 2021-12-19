被領養的毛小孩不僅找到遮風避雨的家，更有愛牠們的家人。（林和生攝）

2017年流浪犬貓零撲殺政策上路，屏東縣流浪狗收容中心始終呈現滿編狀態，為提高浪孩認養率，屏東縣政府啟動「微笑浪浪中途小棧」計畫，嘗試與店家合作，透過短暫飼養，在店內與客人互動下，能為牠們媒合主人，至今已為109隻犬貓找到永久遮風避雨的家。

計畫發想的屏東縣議員陳揚表示，自己長期關注流浪動物收容問題，發現中北部皆有類似「浪浪別哭」等協助認養機構，就是透過店家幫忙照顧，藉此提高認養率；第一時間曾詢問勝利星村設置的可能性，但受限歷史建築特性，只能忍痛放棄。

之後發現不少店家長期關注浪孩議題，經過詢問，陸續包括寵物旅館、寵物美容及早午餐店響應投入；屏縣府不諱言，平均每天都有近十隻幼齡犬貓通報，以前就是結紮後原放，但若能找到能見度高的中繼站，或許更有機會幫牠們找到新家。

縣府利用假日邀請領養飼主以野餐方式回娘家，分享領養心得，也與其他浪爸浪媽相互交流；在山區遭捕獸鋏導致斷肢的流浪狗「小樹」，經縣府協助安置在寵物友善餐廳，才認識現在的主人葉輔哲。

獸醫師梁嘉容因工作關係常會接觸流浪犬，目前飼養的犬隻「香香」也是浪孩，她笑說，當初是受人之託，「暫時」寄養，但這隻平凡無奇的黑狗一直送養不出去，就一直養到現在，其實也有了感情，目前飼養的犬貓都是領養來的，直呼「家裡快裝不下了」！

屏縣府正在麟洛鄉打造動物收容中心，收容量能達現有5、6倍，同時包含動物訓練學校、美容店家及動物醫院等設施，預計明年10月前完工啟用，陳揚直言，非常期待。