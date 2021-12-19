陳竹昇、樓心潼在《孟婆客棧》劇中陣亡，連身體都擺出愛心狀。（公視台語台提供）

樓心潼在《孟婆客棧》首度吊鋼絲。（公視台語台提供）

公視台語台、民視、唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧》「辦公室戀情」越演越烈，陳竹昇與樓心潼的「捕快CP」，終於認定彼此是要相伴一生的人，劇中連被發「便當」都很浪漫，導演還把兩人在陽世陣亡時的身體排成愛心形狀，再加上拍攝當天恰好是雨天，形成淒美愛情故事。工作人員形容陳竹昇與樓心潼在《孟婆客棧》的感情就像冥界版的《當男人戀愛時》，男方對女方一見傾心，臨終前還直視對方雙眼，眼冒愛心喊：「想不到她怎麼那麼水，阿娘威！（台語）」

樓心潼戲中展現「女力」，就像是冥界的「霹靂嬌娃」，飛簷走壁地躲避各種追捕，還壁咚陳竹昇，要他馬上娶她。樓心潼在戲中陽世角色武功高強，會行俠仗義透過偷東西幫助需要幫助的人，陳竹昇則是武功不好的警察，常常都追不到她，樓心潼為呈現飛簷走壁在屋簷上跳來跳去，飛來飛去模樣，人生首次嘗試吊鋼絲，直喊：「第一次從3、4層樓上要跳下來，還要很帥！真是難倒我了！」她形容：「第一次試跳時是邊叫邊跳下來，跳下來到時候還腿軟，真的很不帥，經過幾次試跳後才抓到感覺，呈現霹靂嬌娃的帥勁！」

樓心潼回憶起一場陳竹昇要追捕她的戲，她因在屋頂上跑太用力導致左大腿拉傷，整個腿都不能動，一動就痛得受不了，還要劇組工作人員背她下樓梯，才能到醫院去打止痛針跟肌肉鬆弛劑，那次受傷過了好幾個月才康復！她也才明白，拍武打動作戲前，暖身一定要夠，不然太用力一不小心就會很容易拉傷。

談到與陳竹昇在劇中的愛情，樓心潼形容兩人，一個聰明沈穩、一個天真活潑，一個沈默寡言、一個話多到停不下來，一個講求效率、一個很隨和隨性，個性互補，甚至危急時刻樓心潼奮不顧身地替陳竹昇挨槍，導致兩人同時喪命，只好在冥界再續前緣。被問到會是為愛奮不顧身，替心愛的人擋子彈的人嗎？樓心潼直喊「會」，如果可以的話，擋子彈後，「還會把開槍的那個人殺了」。

此外，樓心潼還嘗試70年代復古的捲捲頭造型，髮型得要一卷一卷的上最小捲的電棒，還要不停的噴膠，怕頭髮直掉，她說：「勁裝的皮衣皮褲也是不可少，是第一次嘗試這種造型，很新鮮特別。」