林務局今天在台東市舉辦「鯉魚山保安林森山派對」。（台東林管處提供）

林務局今天在台東市舉辦「鯉魚山保安林森山派對」。（台東林管處提供）

林務局今天在台東市舉辦「鯉魚山保安林森山派對」。（台東林管處提供）

林務局今天在台東市舉辦「鯉魚山保安林森山派對」，吸引500多位遊客拿著地圖在鯉魚山趴趴GO，健走越野之餘，也順帶認識鯉魚山保安林的生態與人文歷史。此外，有趣的九宮格生態遊戲、帶著美好祝福的許願籤詩及小而美的森友市集也吸引了不少民眾流連駐足。

活動在鯉魚山忠烈祠廣場揭開序幕，主辦單位依照鯉魚山步道與資源特色，將國際賽事定向越野運動結合森林生態系服務價值、山林生態知識、人文歷史、保安林環境巡護故事，透過定向越野讓參與者在步道尋寶，也探索認識保安林的美好。

許願籤詩則是讓民眾自由抽取1張森林生態系服務價值籤詩，感受保安林帶來的美好祝福；而森友市集則集合了友善環境農產、木作產品、文創手作、生活小物、動物生命教育、森林防火、水土保持等10個特色攤位，豐富內容令人目不暇給。

林務局林政管理組組長黃麗萍則表示，為了拉近保安林與人們的距離，自去年起，林務局各林區管理處開始辦理「保安林命名活動」，邀請社區以傳統地名、具歷史故事連結的名稱來為保安林命名，與在地歷史文化結合，也與人們的生活與情感記憶產生共鳴。

台東林管處長吳昌祐處示，「鯉魚山」是在地居民與大眾熟悉的名稱，呈現地形特色也連結在地記憶，透過今日活動的辦理，正式將鯉魚山保安林的名稱推展給民眾知曉，也期待透過今日活動讓大眾更親近、也更認識保安林的美好與多元價值。

今天與會者有行政院東部聯合服務中心洪宗楷執行長、代表台東縣議會吳秀華議長出席的王秋蘭秘書、台東縣政府農業處長許家豪，水土保持局台東分局副分局長林國財、移民署台東專勤隊黃志明隊長及多位里長。