高雄百貨公司驚傳男墜樓 緊急送醫急救中 17:052021/12/19 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子墜樓後送醫。（翻攝照片／洪靖宜） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄前鎮一間知名百貨公司驚傳有民眾墜樓，警消19日下午4點14分獲報後趕抵現場，有男子在頂樓上，立刻封鎖車道，架設氣墊，但最後人還是墜下樓，緊急被送往醫院急救中，詳細原因仍待警方釐清。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 王心凌4登《紅白》連2年除夕陪過年 台南安平老街口店家燒成廢墟 地方緊急清理搶救門面 #驚傳 #墜樓 #高雄 #百貨公司 #緊急送醫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 松田聖子白髮人送黑髮人！35歲愛女神田沙也加墜樓身亡 00:402021/12/19 娛樂 TAIWAN SUZUKI 高雄鳳山據點啟用 04:102021/12/19 產業特刊 擅砍百年龍眼樹製椅 建商判賠45萬 04:102021/12/19 地方新聞 民進黨四大公投大勝？游淑慧：全部靠高雄、台南賺回來 14:572021/12/19 政治 傳大陸施壓德企 禁用立陶宛零件 04:102021/12/19 產業財經 全台首間萊恩咖啡廳進駐義享 粉絲搶買台灣限定「車長萊恩」 15:472021/12/19 生活 台南高雄狂勝40萬 綠營致勝關鍵 04:102021/12/19 焦點要聞 Global Mall首祭12月最強優惠 百貨最大燒肉專門店進駐中和店 10:292021/12/19 生活 銀行推神卡 搶跨年商機 04:102021/12/19 財經要聞 曖昧連俞涵挨轟渣 温昇豪澄清喜歡非愛 04:102021/12/19 娛樂新聞 高雄女騎士闖紅燈差半秒撞上輕軌 向警求情稱「沒按到剎車」 15:072021/12/19 社會 社會熱門新聞 枋山重大車禍1命危1重傷 竟是重機插賓士慘死同路段 - 社會 台大男面試華碩遭羞辱 律師PO文竟釣出本尊親回10字大爆料 - 社會 父酒後開車連人帶車衝進邊坡 13歲小兒子當場被拋飛車外亡 - 新聞 阿姨客運上換衛生棉…男全程目擊嚇壞：垃圾還塞椅背 - 社會 法界人士：若上法院「蕾神之鎚」再爆料 恐非王力宏能承受得起 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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