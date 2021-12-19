新北永和警結合社區耶誕活動 反詐騙治安宣導 17:072021/12/19 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 年關將近，新北市永和警秀朗所為培養里民正確的防詐騙觀念，聯合轄內永元里里長呂卓春英在社區耶誕活動宣導各詐騙手法。（永和警分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 年關將近，新北市永和警秀朗所為培養里民正確的防詐騙觀念，聯合轄內永元里里長呂卓春英在社區耶誕活動宣導各詐騙手法。（永和警分局提供） 年關將近，新北市永和警秀朗所為培養里民正確的防詐騙觀念，聯合轄內永元里里長呂卓春英在社區耶誕活動宣導各詐騙手法。（永和警分局提供） 年關將近，新北市永和警秀朗所為培養里民正確的防詐騙觀念，聯合轄內永元里里長呂卓春英在社區耶誕活動宣導各詐騙手法，秀朗所所長黃柏銘及警員徐嘉旋、潘冠呈以近期詐騙手法及案例，籲請里民要提高警覺性。 黃柏銘表示，切勿聽從他人指示、請託前往金融機構或ATM匯款，如接獲詐騙電話，應保持冷靜，立即撥打165、110尋求警方協助。現場透過生動的案例解說，提升里民反詐騙意識，盼藉由耶誕活動的治安宣導，能夠讓警民之間的距離更加緊密，共同維護社區治安。 2枚火箭襲巴格達綠區 尚無傷亡通報 喜迎耶誕 國聚家庭日野餐派對美術園道登場 #耶誕活動 #里民 #秀朗 #永和警 #反詐騙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投票日出遊 奇美博物館耶誕周末萬人捧場 04:102021/12/19 地方新聞 京站周年慶趁耶誕祭最殺折扣1折起 再推滿2500元扣Q點超殺優惠 10:312021/12/19 生活 高市警反詐騙 徵創意圖卡 04:102021/12/19 地方新聞 反萊豬公投未過 美：與台就食品議題持續接觸 05:412021/12/19 政治 統一時代耶誕祭5大好禮送會員 大葉高島屋滿千集點抽湯屋午茶組 10:242021/12/19 生活 Global Mall首祭12月最強優惠 百貨最大燒肉專門店進駐中和店 10:292021/12/19 生活 反萊豬沒過關 蘇偉碩：美方可加大施壓力道 04:102021/12/19 焦點要聞 假檢警要婦人提領98萬「翻修費」 盧4小時疲勞轟炸 14:322021/12/19 社會 香港立法會選舉今登場 林鄭投票批前年區選「不是民主選舉」 12:422021/12/19 兩岸 上古藝術 冬至感恩活動 邀畫家宋惠貞仁愛店王即興創作 04:102021/12/19 產業．科技 苗栗縣通霄鎮烏眉社區 彩繪石虎與媽祖19日啟用 15:272021/12/19 寶島 社會熱門新聞 枋山重大車禍1命危1重傷 竟是重機插賓士慘死同路段 - 社會 台大男面試華碩遭羞辱 律師PO文竟釣出本尊親回10字大爆料 - 社會 父酒後開車連人帶車衝進邊坡 13歲小兒子當場被拋飛車外亡 - 新聞 阿姨客運上換衛生棉…男全程目擊嚇壞：垃圾還塞椅背 - 社會 法界人士：若上法院「蕾神之鎚」再爆料 恐非王力宏能承受得起 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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