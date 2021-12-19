年關將近，新北市永和警秀朗所為培養里民正確的防詐騙觀念，聯合轄內永元里里長呂卓春英在社區耶誕活動宣導各詐騙手法。（永和警分局提供）

年關將近，新北市永和警秀朗所為培養里民正確的防詐騙觀念，聯合轄內永元里里長呂卓春英在社區耶誕活動宣導各詐騙手法。（永和警分局提供）

年關將近，新北市永和警秀朗所為培養里民正確的防詐騙觀念，聯合轄內永元里里長呂卓春英在社區耶誕活動宣導各詐騙手法，秀朗所所長黃柏銘及警員徐嘉旋、潘冠呈以近期詐騙手法及案例，籲請里民要提高警覺性。

黃柏銘表示，切勿聽從他人指示、請託前往金融機構或ATM匯款，如接獲詐騙電話，應保持冷靜，立即撥打165、110尋求警方協助。現場透過生動的案例解說，提升里民反詐騙意識，盼藉由耶誕活動的治安宣導，能夠讓警民之間的距離更加緊密，共同維護社區治安。