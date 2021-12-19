台北市公車聯營管理委員會昨舉辦「安全運轉、友善隨行」優良駕駛頒獎典禮，黃珊珊、聯管會主委余偉斌及靖娟兒童安全文教基金會董事長林志嘉皆列席見證榮耀時刻。（台北市公運處提供／黃婉婷台北傳真）

從「公車禮貌心運動」至「公車友善心運動」現已邁入第14個年頭，台北市副市長黃珊珊21日表揚150名防疫優良、人氣駕駛，她致詞時指出，今年新冠肺炎本土疫苗爆發，幸虧公車駕駛自告奮勇，投入防疫專車行列，協助載運百位確診患者，平時也全力配合防疫，令人欽佩。

台北市公車聯營管理委員會昨舉辦「安全運轉、友善隨行」優良駕駛頒獎典禮，黃珊珊、聯管會主委余偉斌及靖娟兒童安全文教基金會董事長林志嘉皆列席見證榮耀時刻。不少獲獎的駕駛攜家帶眷，上台時還有人當場紅了眼眶，場面相當溫馨。

黃珊珊感嘆，新冠肺炎疫情去年開始肆虐，今年又碰上三級警戒，北市一夕間冒出百位確診個案，讓防疫計程車量能拉緊報，幸虧公車業者自願出人出力，才化解眼前危機，為此她要最高謝意，感謝他們在疫情間仍堅守崗位，守護民眾健康與安全，讓市民享受最安心的運輸服務。

「今年公車滿意度是9成5！」黃珊珊指出，她在北市已當21年市議員、3年副市長，對公車設備、環境的進步很有感，民眾還會致電交通局，稱讚駕駛態度服務極佳，相信運將聽到後會做得更有勁，相信明年滿意度會更高。

余偉斌感嘆，今年是公車業40年來最慘淡的時刻，但艱困之時更能彰顯運輸價值，高達百位駕駛自告奮勇，投入防疫專車服務，在炎熱夏天穿著「兔寶寶」裝，協助載運確診個案。其餘司機則肩負督導乘客戴口罩的責任，避免公車成為交互傳染的溫床，每位運將都貢獻十足。

林志嘉表示，從禮貌到友善運動，駕駛必須深層考慮乘客感受，近年成果大家有目共睹，平均滿意度達93、94％，在台灣很少有這種高民調，代表駕駛深受消費者肯定，尤其這2年碰上嚴峻疫情，真正的無名英雄就是駕駛，是社會重要性極高的支柱。

本屆公車友善心運動自9月起跑，期間舉辦網路活動「Body Language」，鼓勵民眾在疫情期 間，透過友善的肢體動作向駕駛表達感謝，同時瞭解駕駛平時如何兼顧防疫和友善服務，影片吸引超過3.5萬人次觀看，超過2600位民眾來留言給公車駕駛打氣鼓勵。