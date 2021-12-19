朱銘美術館兒童藝工今（19）日下午籌辦自己的結訓典禮，以「門」的意象，打開孩子們的異想世界。（朱銘美術館提供）

朱銘美術館兒童藝工今（19）日下午籌辦自己的結訓典禮，以「門」的意象，打開孩子們的異想世界。（朱銘美術館提供）

朱銘美術館兒童藝工今（19）日下午籌辦自己的結訓典禮，以「門」的意象，打開孩子們的異想世界。（朱銘美術館提供）

朱銘美術館兒童藝工今（19）日下午籌辦自己的結訓典禮，以「門」的意象，打開孩子們的異想世界。（朱銘美術館提供）

朱銘美術館兒童藝工今（19）日下午籌辦自己的結訓典禮，以「門」的意象，打開孩子們的異想世界。10至11歲的27位兒童藝工們發揮創意，透過雙手，自製不同以往的「門」，象徵通往新發現、開啟新視野，並在家長、學校師長、及美術館賴素鈴館長的見證下，接過結訓證書，小小導覽員即將邁開步伐，每周日下午與遊客分享他們眼中與眾不同的美術館。

朱銘美術館館長賴素鈴在結業典禮致詞中分享，這屆完成培訓的兒童藝工人數高達27位，非常感謝學校和家長給孩子的大力支持。在招募期間三和國小陳紹賓校長親筆寫信給家長，鼓勵孩子們參加，四年級學生幾乎都報名了！接著，3月開始培訓，5月遇到COVID-19疫情，全國進入三級警戒，培訓也暫停三個月，孩子們在家長老師的勉勵下，堅持完成培訓，實屬不易；所以，今日舉辦結訓授證典禮，不僅是小朋友獲得一張結業證書，同時也是他們努力不懈的見證，並藉由親身參與典禮執行與籌備，給孩子一個舞台說自己的故事。

今日金山、金美、大坪、大鵬、萬里、三和及中角國小等7校師長也出席授證典禮，同時提到朱銘美術館兒童藝工的培訓，不僅讓孩子吸收許多藝術養分，激發創意，建立自信心，透過團隊合作，學習相互尊重與分享，讓孩子適性發展。非常感謝美術館給萬金地區的孩子參加多元活動，發展各種潛能一個最佳機會，也感謝家長不畏辛勞，支持與鼓勵孩子進入社區，授證不代表結束，是一個開始，期許孩子們能持續服務推廣，讓更多人認識金山，同時也能繼續成長。

「我在這裡學到了包容別人，我也變得更加地有勇氣，上台的時候都不會害怕，所以我很開心。」金山國小張芠嫙開心地說。孩子們來參加兒童藝工課程是一件非常快樂的事情，除了交到更多朋友，同時克服面對群眾的恐懼和緊張，獲得滿滿的成就感；培訓開始至今經過287天，這段旅程是孩子美好的回憶，家長也在過程中陪伴孩子一起成長，開心與驕傲溢於言表。

朱銘美術館兒童藝工培訓計畫，今年邁入第17屆，每年招募金山、萬里地區國小四、五年級的兒童擔任藝術種子，課程結合了美術館環境資源，內容包括藝術創作、生態環境認識、服務學習及導覽訓練等，每位孩子都會完成超過100小時的課程和數次的導覽實習，成為美術館兒童藝工的一份子。

秉持創辦人朱銘先生「種活藝術的種子在心田」之理念，朱銘美術館回饋在地、照顧偏鄉，自2004年起推動藝工社群計畫，讓美術館成為金山、萬里地區孩子們的大教室，迄今已培育了近300位小藝工，更榮獲106年「教育部藝術教育貢獻獎」、及2017年「ICOM-CECA國際博物館協會最佳案例獎（Best Practice Award 2017）」，與羅浮宮齊名，乃亞洲唯一獲獎的私立美術館。