四大投案結束，無黨籍立委林昶佐罷免案緊接而來，將於明年1月9日投票。對此，「清林散昶」領銜人周世雄今表示，研判罷昶案會通過，但這次公投挫敗，黨內也是「驚驚」，他認為應改變策略，不應操作藍綠對決，否則會跟藍營主辦公投一樣，容易失焦，而應集結所有「討厭林昶佐」力量。

周世雄表示，研判罷昶案會通過，因為這次公投中正萬華同意票比不同意票還多，公投不是針對「人」，投票會比較冷，但是在藍綠動員基本盤的情況下，可看出已經領先了，若屆時中間選民催出來，足夠通過門檻。

周世雄分析，中正萬華公投同意票是6萬7000票左右，若扣掉中正10里，也接近6萬票，加上中間選民及淺綠的選民，對林昶佐也很不滿，應可超過6萬2000人門檻。

周世雄強調，林昶佐沒有跑基層，又做民進黨側翼，5月萬華爆發疫情也沒有關心，剝皮寮要設篩檢站 「不敢來」，一到萬華就怕、又不接地氣，要結合所有討厭林昶佐的力量罷免，包括過去深綠的金色力量主席童仲彥當時連署都有幫忙，這就證明不是國民黨來罷免。

「不應訴諸藍綠對決！」周世雄說，這次公投挫敗，黨內也是「驚驚」，像之前公投宣講就是藍綠對幹，容易被炒作，不要有這種氛圍比較好，他認為應以公民團體為主軸，國民黨可配合公民團體行動，避免由國民黨主辦，否則會跟藍營主辦公投一樣，容易失焦，最後連萊豬都沒過，「沒有是非、只有藍綠就失敗了」。

面對罷昶投票只剩三周，對於罷昶宣傳規畫，周世雄指出，目前先以掃市場為主，預計找一天假日舉辦腳踏車貪食蛇活動，並找國民黨台南市議員謝龍介、國民黨立委鄭麗文等大砲型又具渲染力的大咖助陣，拉高仇恨值，催出最多的票。