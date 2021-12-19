87歲作家黃春明以長篇小說《秀琴，這個愛笑的女孩》，獲得第45屆的金鼎獎，今天（19日）黃大魚文化藝術基金會舉辦慶賀茶會，黃春明說，6年前得了癌症，曾思考「我還有多少時間」，但重要的是他還能做些什麼？黃春明自嘲，上台後話講太多，是「腦子沒有壞掉。」

今天黃春明的慶賀茶會在宜蘭舉行，除了藝文界人士外，文化部長李永得也到場，李永得說，黃春明從年輕到現在的寫作歷程，各大獎項都得遍了，「我看應該是全台灣大滿貫。」黃春明是愈老愈健康、愈老創作力愈旺盛。

李永得說，他一直在想把台灣文學逐漸推往國際，讓台灣的藝術文化在國際上被認識，應該加強文學作品的外譯、舉辦國際研討會，假使有人能多辦台灣作家的國際研討會，文化部會全力支持，希望不久的未來台灣的文學家能夠得到諾貝爾獎。

黃春明說，他6年前罹癌時，就覺得差不多了，還曾問「時間」他走了那麼長的路，還有多少時間？但「時間」告訴他，有多少時間不重要，重要的是還能做些什麼，也體會「日日好日」這句話，自己什麼時候走都不知道，但「今天來了，我又賺了一天。」

黃春明說，他這人的個性是亂七八糟，從小就是頑童、叛逆性很強，小時候住羅東，可以跑到利澤簡海邊，也可以跑到三星鄉的山上，山與海的昆蟲與鳥類都不同，他是用腳在讀地理。

他說，即便是野生動物，都懂得閱讀所處的生存環境，整個天與地都是教室，走到哪、看到什麼，那麼大的教室讓人學習，但現在的生活空間反而是愈來愈狹小。黃春明還做出人們盯著手機走路的動作，惹得台下笑聲不絕，他說，他在文化上作了一些工作，也感謝鄉親對他的肯定。