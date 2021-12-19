竹塘鄉農會19日舉辦魅力米鄉產業文化活動，並發表最新研發米食產品，以糙米麩加入蛋糕體、和奶油內餡，推出西式甜點米蛋糕捲，總幹事詹光信說，近年積極研發各種米食加工食品，希望能找回更多吃米的米食人口。
竹塘鄉農會近年主力生產台中194號竹塘飄香米，吃來帶有特殊芋頭香氣，大受好評，常常一出碾米廠包裝上架，就被搶購一空；近年更積極開發加工米食，如一炮而紅的香米冰棒、飄香乳酪、糙纖餐包，和義式比斯考堤、花生達克瓦茲等西式點心，都令人驚豔。
新推出的米蛋糕，將糙米香研磨成細致的糙米麩後，以50％比例加入蛋糕體做成奶油蛋糕捲，吃入口中滿滿的糙米香氣、口感香甜Q軟，現場1800份迅速分贈一空；活動會場還應景的提供鹹甜湯圓、紅龍果米香、鴨肉米糕、米饅頭與壽桃等米食製品，要與民眾提前歡度冬至。
詹光信說，竹塘契作飄香米面積達到50公頃，一、二期稻作合計年產量約達200多公噸，其他米類也常是稻米競賽常勝軍，為了找回逐漸流失的米食人口，提升國人食米量，近年不斷絞盡腦汁推陳出新，研發各式創意米食品，把在地食材好滋味傳遞給消費者，讓外界看見竹塘米的更多可能。
彰化縣長王惠美表示，竹塘農會今年榮獲農委會全國十大綠色照顧優良典範─潛力獎，適逢農會創會百周年慶，除了發行紀念幣，還舉辦一系列慶祝活動，包括：就愛竹塘米彩衫、明年初的馬拉松賽事等，熱鬧滾滾。農會積極推動轉型，打響竹塘米名號，也以多元方式鼓勵大家多吃一口竹塘米，帶動青農留鄉、返鄉，提升農村經濟發展與農會永續經營願景。
王惠美說，26鄉鎮市農會用心將農產品創新行銷，縣府也打造「彰化優鮮」農漁產品牌，彰化縣青農人數從1300多人增加到2千多人，呼籲多多善用智慧農業的補助款申請，更多年輕人返鄉，智慧務農，相信會有不同以往的收益，改善農村人口老化問題。
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