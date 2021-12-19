台灣顏面整形重建外科醫學會「第31屆秋季學術研討會」18、19日在高雄長庚醫院舉辦，圖為高雄長庚團隊。（台灣顏面整形重建外科醫學會提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄長庚耳鼻喉部鼻科主任、研討會主辦人羅盛典（左）與台灣顏面整形重建外科醫學會理事長藍敏瑛（中）。袁庭堯攝

追求全方位的醫美新標準，台灣顏面整形重建外科醫學會「第31屆秋季學術研討會」18、19日在高雄長庚醫院舉辦，今年聚焦臉部和體態雕塑，100多位來自全台醫師參加。

研討會首日早上由萊波亞美醫診所曾偉琦院長安排「抽脂體雕臉部回春」工作坊，現場示範抽脂體雕合併氦氣電漿緊實術及回春式臉部脂肪移植。

18日下午及19日大會則採取實體及線上混和模式，邀請世界美容醫學大會及韓國顏面整形重建手術醫學會的法、韓籍教授分享國際最新的眼、鼻整形及回春技術。也邀請耳鼻喉科、眼科、整形外科及皮膚科講師跨界對談，聚焦「臉部及體態雕塑、鼻整形、眼整形關鍵實務做法及醫美產業經營的策略」，提升後疫情時代國內醫美實力及視野，帶領國內醫美醫師重新反思「美」的定義，豎立醫學、心理、美感兼具的醫美新觀念。

台灣顏面整形重建外科醫學會是耳鼻喉頭頸外科的次專科，與美國及歐洲國家相同，占顏面整形領域專家一半的組成比例。台灣顏面整形重建外科醫學會理事長藍敏瑛表示，此次年會邀集各領域專家共享經驗，促進醫學美容產業專業、國際化。醫學會除了每年在主要大城市舉辦研討會，也規劃網路讀書會，帶領台灣年輕醫師研讀美國顏面整型教科書，並舉辦大體頭顱臉部整形美容重建手術教學，讓年輕醫師累積臉部整形操刀經驗，提升未來的手術安全性、降低併發症。

「民眾追求一致的美，但實際上真的美嗎？」高雄長庚耳鼻喉部鼻科主任、研討會主辦人羅盛典表示，民眾受社群網站影響、盲目追求完美的體態或外表，例如割雙眼皮，連六塊肌都能人造。台灣醫美整形仍有觀念需要與時俱進，美觀同時仍要需兼顧功能和心理健康，研討會從醫師教育做起，從臨床到政策、教育面，傳遞醫美新觀念。

藍敏瑛表示，台灣醫美技術享譽國際，醫學會藉由專業講師帶領以及生醫產業合作，打造專業、制度、國際化的全方位顏面整形重建的學習平台。