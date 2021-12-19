看來新北國王暫時真的不需要第2名洋將趕著報到了！湯瑪士19日貢獻全場最高28分，另有17籃板、3助攻、2抄截與7火鍋，僅差3火鍋就可完成火鍋大三元，帶領新北國王在自家主場以94比89力挫台新夢想家，勇奪開季3連勝，且續保不敗之身，目前穩居本季PLG聯盟龍頭。

除了湯瑪士凶猛內線攻守表現，國王射手簡祐哲也投進3顆三分球，攻下全隊次高18分，李盈鋒與李愷諺各有12分，楊興治10分、7籃板。

目前新北國王第2名洋將麥卡洛已經抵台接受隔離，預計還需兩周多時間才可出關，第3名洋將里金斯則是還在進行入境手續當中，最快恐怕也要到明年1月才能抵台，但從湯瑪士目前一個抵倆的優質表現，看來國王教練團一點也不急了。

夢想家以改從板凳出發的吳永盛17分最高，布依德16分、7籃板，忻沃克12分、8籃板，跟湯瑪士對位的夢想家大洋將吉爾貝克表現低迷，全場投4中1，僅拿4分、7籃板，根本完全被湯瑪士比了下去。夢想家目前2勝2敗，暫跟台北富邦勇士並列第2。