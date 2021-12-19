四大公投結果，全國不同意票數領先同意票數；國民黨籍立委許淑華認為，因為人民覺得公投即使通過，民進黨也不會照做，因此選擇不投票，也就是對執政黨不信任；至於國民黨內尋找「戰犯」承擔敗責，她覺得沒必要。

許淑華指出，全國有超過6成的人表態不吃萊豬，但是根據公投的投票率，顯示很多民眾沒有出門投票，就是因為人民覺得即使公投通過，執政黨也不會依循民意，投了也沒有用，所以選擇不投票。

許淑華指出，一般選舉有候選人，民眾比較習慣看人的政見與抱負，但是，對於公投的議題內容就不是很清楚，加上民進黨操作藍綠對決，更使得民眾疏於關注公投議題的內容；由於公投是人民意志的直接展現，人民不投票形同自己繳械，那是對民主的嚴重傷害，四大公投輸的是百姓。

即將代表國民黨參選南投縣長的許淑華認為，公投結果對台中市立委第二選區補選，及2022年縣市長等後續選舉的影響不大，因為每次選舉都有不同的人和議題，一次一次要分開觀察；倒是民進黨握有行政和媒體資源，一定會下資源、加大藍綠對決的力道，致使中間選民因討厭政黨惡鬥而冷淡，會對國民黨形成極大的壓力。

針對國民黨尋找「戰犯」負責部分，許淑華認為，公民投票是人民的選擇，沒有所謂輸贏，國民黨沒輸、民進黨也沒贏，所以不必找誰負責任；而且，每個人都有自己的考量，新北市長侯友宜最後也出面鼓勵民眾參與公投，並且表態反萊豬，後續最重要的還是大家繼續團結努力。