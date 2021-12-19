台北101大樓19日首度針對頂鮮101餐廳租約期滿不續約提出8點聲明；強調頂鮮餐廳對外發佈相關言論是混淆視聽，全案單純為商業租約到期，加上頂鮮餐廳連續五年業績下滑，台北101屢次要求提出改善未果依約到期不續。

101指出，頂鮮原租約期限至2020年12月31日止，近五年來頂鮮餐廳經營情況不佳業績下滑，台北101屢次要求提出改善未果，在原租約到期(2020年12月31日)前，與頂鮮協議短續一年，要求頂鮮明確針對場域改善、豐富菜色、行銷、財務與客源等提出營運改善計畫，頂鮮原承諾，在今年（2021年）4月30日以前提出營運改善計畫，但截至今年10月選商程序結束前，頂鮮從未提出任何營運改善相關計畫。

業界人士指出，信義區為全球百貨密度最高商圈，不僅是餐飲、精品、時尚界搶攻首選，加上台北101連年為全台地王，寸土寸金櫃位像頂鮮擁有十年長約相當少見，何況連續十年未達合約營業額目標，甚至後五年業績一路下滑，未改變經營型態只有淘汰一途。

101在聲明指出，今年8月發出選商邀約，招商條件書明定廠商須於9月15日前回覆招商條件書及提供營運計畫，頂鮮卻在9月1日由代表人陳叔永副總主動提出退場計畫（三個方案），並索取工程圖規劃拆遷。且針對台北101要求廠商提出招商條件書與營運計畫一事，頂鮮遲至10月6日始回覆招商條件書，提出以現有條件一半的租金作為選商提案，且未提供任何營運提升計畫，加上選商當時，頂鮮積欠6到9月未繳租金累計已超過千萬元，依約屬違約狀況，然101基於頂鮮為長期租戶關係，仍邀請頂鮮參與選商。

此外，台北101亦重申，依據台北101與頂鮮合約，頂鮮合約到期並無優先承租權，目前86樓高空餐廳選商結果已由「饗賓餐飲集團」取得承租經營權，未有頂鮮片面指稱雙方契約仍在協商階段之情況，駁斥頂鮮不應該混淆視聽、轉移焦點。