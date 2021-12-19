王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，優質形象全毀，王力宏過往的情史也全被翻出來討論，就有網友提到女星維多利亞，維多利亞曾透露被王力宏搭訕，當時卻沒人相信，甚至罵她炒新聞，如今對比李靚蕾的爆料，可說是幫她報仇了。

維多利亞2002年頂著菲律賓小姐冠軍頭銜來台發展，敢說敢露的大膽作風讓她成為話題女王，而她也和王力宏傳過緋聞，臉書粉絲專頁「對我說髒話」日前PO出當年的報導，表示王力宏與張惠妹、舒淇鬧花邊新聞那段期間，維多利亞曾接受《壹週刊》採訪，透露和唐志中是同學的關係，自己便常和黑人、潘瑋柏去酒吧玩，也是那時候被王力宏搭訕，對方誇她很漂亮、眼睫毛很長，讓維多利亞當下產生好感，此後就常出入男方家。

維多利亞表示，王力宏為了隱藏身分自稱Alex，那時王力宏每天都傳7、8個簡訊，說了許多甜言蜜語，兩人甚至有過嘴唇的接觸，維多利亞也常去王力宏家看電視、聊天，來往半年多，最後因為沒話題、沒時間，雙方才漸行漸遠。

可維多利亞當年一爆料，就在網上被獵巫，遭轟是胸大無腦的脫星，被酸王力宏怎麼會看上她，甚至形容「落毛野雞飛上枝頭，就以為是鳳凰了啊」，而黑人、唐志中、潘瑋柏也與她切割，說根本不認識她。如今，李靚蕾揭露王力宏的真面目，再對比維多利亞的說法，讓網友忍不住感嘆：「時間也算幫她復仇了」。

維多利亞擁有F罩杯傲人身材，加上作風大膽，成為綜藝寵兒，曾接下《好色男女》主持棒，後來卻因鬧翻經紀公司，淡出演藝圈，2016年則靠著與律師男友結婚消息，再次登上媒體版面，並透露當時淡出原因，是因為自覺演藝圈已參與過，回去念書當律師比較有安全感。