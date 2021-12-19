民進黨17日晚間在凱道舉辦「台灣隊站出來 台灣行出去」公投晚會，呼籲民眾對公投投下四個「不同意」。（鄭任南攝）

四大公投案，不同意票數都高於同意票數，國民黨失利，是否代表民進黨「南票北送」戰術成功？資深媒體人黃暐瀚認為，就算沒有民進黨的「南票北送」，而投票率只有41％，四項公投也不會過關；且民進黨讓民眾相信反萊豬會讓美國生氣，這樣的選民比較多，所以公投結果就是如此。

依中選會18日開票結果顯示，重啟核四同意380萬4755票，不同意426萬2451票；反萊豬同意393萬6554票，不同意413萬1203票；公投綁大選同意395萬1882票，不同意412萬038票；珍愛藻礁同意390萬1171票，不同意416萬3464票。

黃暐瀚19日在《新聞大白話》分析，就算沒有民進黨的「南票北送」，而投票率只有41％，四項公投也不會過關。為何不同意票居然高過同意票？黃暐瀚認為，民調可信，但人心難測，投票率沒辦法抓。反萊諸公投在各項民調都是同意大於不同意。但是同意的人意興闌珊，10個人只有4個人去投票。

黃暐瀚直言，民進黨把議題模糊掉，用仇恨動員，主打「討厭國民黨、反美」，民進黨自己號稱「台灣隊、親美」，結果國民黨就是輸了。

至於公投結果是否代表民進黨基本盤下滑？黃暐瀚認為並非如此，因為這對民進黨是「逆局」的公投，居然用非常多的方法，包括「五到」戰術，「眼睛看到、口號聽到、簡訊收到、便當吃到、四個不同意通通知道」，以及「藍綠對決」的戰略，又把美國拉進來，「反萊豬」打成「反美豬」，再打成「反美」，當公投掛勾「反美」，民眾即使不想吃萊豬，也不會去投票了，乾脆出去玩。

而公投結果代表藍綠基本盤？黃暐瀚也搖頭，因為支持藻礁很多人是英粉，並不是國民黨支持者。故藍營最多就是這樣了，而綠營基本盤顯然比公投結果還要大。

黃暐瀚說，國民黨要有更多論述，說服民眾公投不會改變台美關係，相信之後才會去投票，而民進黨卻讓民眾相信反萊豬會讓美國生氣，這樣的選民比較多，所以公投結果就是如此。