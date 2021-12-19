桃園平鎮貨櫃屋工寮起火3人逃出無人員傷亡。（翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市平鎮區金陵路七段187巷弄內，19日下午4時32分冒出黑煙與熊熊大火，消防人員到場發現是一處貨櫃屋工寮發生火警，而住在裡面的54歲莊姓屋主與妻子、女兒同住在貨櫃屋內，因為發現火勢緊急逃出，所幸無人員傷亡。

莊男向警消表示，因為發現疑似電器走火導致火警報案，並與妻女迅速逃離現場，目前桃園市消防局出動人車灌救，財損待評估，現場也有平鎮警方協助交通管制協助消防隊救災。