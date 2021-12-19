桃園平鎮貨櫃屋工寮起火 屋主及妻女緊急逃出 17:412021/12/19 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園平鎮貨櫃屋工寮起火3人逃出無人員傷亡。（翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園平鎮貨櫃屋工寮起火3人逃出無人員傷亡。（翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真） 桃園市平鎮區金陵路七段187巷弄內，19日下午4時32分冒出黑煙與熊熊大火，消防人員到場發現是一處貨櫃屋工寮發生火警，而住在裡面的54歲莊姓屋主與妻子、女兒同住在貨櫃屋內，因為發現火勢緊急逃出，所幸無人員傷亡。 莊男向警消表示，因為發現疑似電器走火導致火警報案，並與妻女迅速逃離現場，目前桃園市消防局出動人車灌救，財損待評估，現場也有平鎮警方協助交通管制協助消防隊救災。 台南安平老街大火 烈焰沖天傳爆炸聲 攤車、平房遭吞噬 桃園群聚防疫旅館清消完 竟還驗出病毒 #貨櫃屋 #工寮 #人員傷亡 #發現 #協助 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2枚火箭襲巴格達綠區 尚無傷亡通報 14:442021/12/19 國際 基隆民宅頂樓加蓋火警 濃煙、火舌竄出幸無人受傷 13:472021/12/18 社會 桃園公投投票率達3成 選務爆爭議 民眾領票遭問「要領幾張」 12:182021/12/18 政治 韓國華僑流落街頭飢寒起盜心 暖警合資送愛心 11:142021/12/19 社會 王傳一大街挨黃鐙輝揍 住戶開窗急喊「要報警」 13:222021/12/19 娛樂 桃園表揚托嬰專業人員 場邊寶寶趣味競賽「反客為主」 16:002021/12/19 寶島 《金融》推動公平待客 這年齡層不能少 14:312021/12/19 財經 強颱雷伊重創菲律賓 罹難者增至75人 14:052021/12/19 國際 千噸級「巡護七號」出海試航返港時竄黑煙 起火原因調查中 17:192021/12/18 社會 防疫旅館爆群聚確診 柯文哲：硬體難改 呼籲民眾打滿2劑疫苗 12:062021/12/18 生活 台中大肚區空地竄濃煙 行經中山高駕駛心驚驚 13:532021/12/19 社會 社會熱門新聞 王力宏不道歉李靚蕾喊告誹謗 律師直指她握2大告贏關鍵 - 社會 台大男面試華碩遭羞辱 律師PO文竟釣出本尊親回10字大爆料 - 社會 麗水派出所長不幸身亡 盧秀燕淚擁家屬「妳不是孤單的」 - 社會 枋山重大車禍1命危1重傷 竟是重機插賓士慘死同路段 - 社會 阿姨客運上換衛生棉…男全程目擊嚇壞：垃圾還塞椅背 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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