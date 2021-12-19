一年一度的冬至即將來臨，命理專家小孟老師在臉書粉專發文，提醒4個星座的人在冬至過後，健康可能會亮起紅燈，像是牡羊座會有不正常的生活作息、處女座容易過勞、巨蟹座消化變差、獅子座則是會出現新陳代謝的問題，一定要多加注意自己的身體狀況。

1、牡羊座

牡羊座在冬至過後需要注意生活作息，你們的身體基本上都很不錯，但如果出了什麼狀況，通常就會跟作息和情緒有關係，有時太過煩躁的生活會讓你們的作息不正常，記得要盡量養成規律的生活，才會對健康有所幫助。

2、處女座

處女座在冬至過後容易有過勞的傾向，大部分是跟職場的工作有關，除了賣力工作以外，你們也要注意自己的身心、飲食、作息是否都有正常，否則就容易過度疲勞，引發身體不適。

3、巨蟹座

巨蟹座在冬至過後消化系統會比較弱一點，所以在飲食上建議多吃清淡的食物，太過刺激、油膩的食物就要控制、盡量少吃，若是沒有適當攝取，就會造成腸胃的負擔，進而導致腸胃不舒服。

4、獅子座

獅子座在冬至過後要注意新陳代謝的問題，因為你們本身有工作狂的傾向，常常會為了自己喜愛的事情、工作，而忘了要休息或正常吃飯，但長期維持這樣不正常的作息模式，容易讓新陳代謝變差，可能導致身材有些走樣。