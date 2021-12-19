2021年持續處於疫情的不確定環境，根據最新公布的《2021年安永全球新股發行趨勢報告》(2021 EY Global IPO Trends Report)，全球新股掛牌發行市場卻一直表現卓越，2021年第四季創下新股發行（IPO）數量的募資金額的全新記錄。EY報告統計，2021年共計2388件IPO案，籌募資金4533億美元，年增長分別64％、67％。

就地區來看，歐洲、中東、印度和非洲（EMEIA）交易所的IPO案件和募資金額的年增幅最大，IPO數量（724宗）增長158％，募資增長214％（1094 億美元）。美洲地區亦保持強勁，2021年年終將完成528宗新股發行，募資籌得1746億美元，分別增長87％和78％。亞太區的增長相對較溫和，完成1136宗IPO案例（增長28％），募資籌得1693億美元（增長22％）。

產業來看，EY報告指出，科技行業連續第六個季度、即自2020年第三季度以來達成最高新股發行數量，並連續第七個季度、即自2020年第二季度以來籌集得最高的資金額度。醫療行業的IPO數量和募集資金，在2021年出現第一次最高的IPO數量，募得654億美元。第三才是工業行業，310宗IPO籌集獲得631億美元。

EY分析師指出，美國IPO市場市場在2021年仍然走紅，可望成為調查以來最活躍的一年，件數和募集資金分別增長86％ 和81％。尤其，美國特殊目的收購公司（SPAC） 的新股發行在2021年打響知名度，美國交易所顯示SPAC比傳統新股發行的規模更大。SPAC擁有非凡的復原力，而美國可能繼續佔領SPAC的空間。