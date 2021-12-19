台東卑南國中19日靠著黃宇昇6局僅被敲2安、無失分好投領軍，以13比0「扣倒」花蓮三民國中，完成關懷盃2連霸，自2018年奪下賽事首冠後，近4年奪3冠，冠軍數也追上台東泰源、桃園新明，並列第2。

卑南此役推出9年級的黃宇昇先發，前4局沒被三民敲安打，僅投出2次保送，最終用75球完投6局，只被敲2安，投出4次三振、2保送，無失分。

黃宇昇不只在投手丘上表現亮眼，埋伏在第9棒的他，在第3局2出局後敲出二壘安打，之後跑回球隊第1分，4打數2安打，貢獻1打點、3得分，投打兩端都有亮眼表現，成為球隊奪冠關鍵。

卑南總教練黃貴裕賽後也誇讚黃宇昇進步非常多，「之前他很容易怯場，很可能1局爆，但今天用球數非常少，準確度也跑出來，今天沒有太多保送，投得非常好。」黃貴裕認為，經過這場比賽好投，可能可以帶給黃宇昇信心，「希望他可以繼續保持到聯賽。」

卑南此役團隊敲出9安，再加上對手保送、失誤，在冠軍賽豪取13分，黃貴裕不諱言，對球隊打擊有信心，「只要投手能投得好，相信是沒問題的，現在距離聯賽還有2、3個月的時間可以加強，希望我們的投手球速看能否達到140公里。」

除了黃宇昇外，黃貴裕也點名莊昊勳、陽善同、黃義傑等人，都有機會達到140公里的球速，「最重要是他們的自信心。」

今天是黃宇昇生涯首次扛起冠軍戰先發任務，但他並不感到緊張，他自信的說：「因為我就感覺我們會贏，很有信心，因為隊友很會幫助我。」目前最快球速135公里的他，也有信心在國中畢業前飆破140公里。

之前比賽時，黃宇昇容易怯場，但在教練、同學鼓勵下增添不少信心，「莊昊勳、邱彥祖他們跟我說，投手丘就是自己1個人，在投的是自己，就把比賽當作遊戲，想像是在破關的感覺。」

台東卑南國中在關懷盃青少棒組完成2連霸。（毛琬婷攝）