王力宏前妻李靚蕾於17日發出5000字長文，痛批王力宏私下召妓、約砲等惡行，文中還提到婚前被王家人逼簽「不平等婚前協議」，使她離婚時「淨身出戶」，日後只能靠自己努力養育3名孩子，讓網友大感驚訝，也讓王力宏財產分配問題浮上檯面。而民事律師沈明欣卻提出不同的見解，並認為還是有機會拿到部分財產。

根據《聯合新聞網》報導，民事法律師沈明欣提到，我國民法對於夫妻財產制一共分為「法定財產制」、「共同財產制」、「分別財產制」三種，但台灣鮮少夫妻會將財產明確的化分，因此大部分的夫妻都以法定財產制為主。一般正常情況下夫妻離婚結束法定財產制關係時，就會進入「剩餘財產差額請求分配」，而財產少的一方可向多的一方提出請求。

另外，沈明欣也提到，根據民法1030條之3規定，夫妻結束關係的前5年內，只要李靚蕾能證明王力宏有「脫產行為」，便可要求追加脫產的部份，再進行分配。

而李靚蕾與王力宏所簽下的「婚前協議書」，如果是兩人在婚前共同制定的，那財產會依照「契約自由原則」具有法律效力，因此離婚時財產就不列入分配，但若違反公序良俗則為無效，因此只要李靚蕾的聲明皆為屬實，並對家庭有所貢獻，那依然有機會拿到部分財產，但不一定會完全依照李靚蕾想要的方式進行分割。