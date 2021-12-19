來自嘉義的薑黃農徐榮足從第1屆就參加，多次獲得前4名。(劉秀芬攝)

無動力車從山坡上滑下，考驗參賽者操控車輛的能力。(劉秀芬攝)

黃偉哲(左)為參賽者加油打氣。(劉秀芬攝)

一年一度的西拉雅趣飛車無動力造型車創意競賽活動，19日於台南走馬瀨農場登場，41隊各路好手組隊參加，活動吸引2500多名遊客前往觀賽，參賽多次的「西拉走馬真有趣」隊以創意馬車造型獲評審青睞，登上新科西拉雅車神寶座，獲得18萬獎金。

西拉雅國家風景區管理處表示，西拉雅趣飛車活動已舉辦8屆，今年受到疫情影響延到12月才舉辦，仍吸引41隊報名，台南市長黃偉哲上午也到場同樂，為比賽揮旗開賽。

西拉雅趣飛車活動在全長400公尺的賽道上設計了5個關卡，有2米高的起跑台，以牧草球作為障礙物的S型彎道，考驗參賽者的精準操控車輛的能力，大批遊客、加油親友卡好最佳觀賞位置，為參賽選手加油。

經過評審團依造型的創意、工藝、團隊精神進行嚴謹的評分以及關卡挑戰的分數統整後，由「西拉走馬真有趣」隊奪金；銀獎由「悍馬功勞」以悍馬車為主題得到評審們的認同；銅獎由「台灣獅力旺Lion」以精緻的台南安平劍獅拿下。

在原定獎項以外，評審們一至認為今年的造型車輛創意無限，經過幾番討論後，決定加碼大會評審獎，由「I will be back」獲得，以鼓勵大家持續帶著夢想來參賽。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，西拉雅趣飛車品牌已經深植人心，成為國內無動力造車界的年度盛事之一，未來希望西拉雅趣飛車本身能朝向更多元豐富的方向發展，更期待透過這項賽事活動，吸引更多人來到西拉雅國家風景區，體驗西拉雅之美。