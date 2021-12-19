去年日本研究機構Mercari R4D與東京大學研發出一款名為「Poimo」的充氣式電動自行車，只要短短1分鐘就能完成充氣與組裝，直接上路，且Poimo體積輕巧，不用時能洩氣收至包包內，引起不小關注。時隔一年研究再進化，這次Poimo除了手柄、電池和引擎，車身所有部位包括輪胎都是由氣球組成，且續航力再次升級，未來有天也許就能看到Poimo上路。

綜合外媒報導，研究機構表示，Poimo的座椅、輪胎等由可以承受高壓的高強度織物（Drop Stitch Fabric）組成，不僅耐穿刺也耐磨、耐熱，就算不小心遭到尖物刺穿，不會瞬間消氣，讓騎乘者有足夠的時間應對。

不僅如此，該機構也強調，研發Poimo最重要的目的在於，創造符合個人需求的移動方式，特別是在都市內需要頻繁移動的上班族，目前已設計出兩款車型，包括電動自行車與電動輪椅，電動自行車的重量為9公斤，充飽電可行駛約1小時，最高速度可達到6km/h，至於手動輪椅重量為6.5公斤，約為普通輪椅的一半。

Poimo最大的特色在於，如果將空氣全部放掉，無論是電動自行車與輪椅都能輕鬆攜帶，且可以量身訂做不一樣的款式與大小，更能符合每位使用者的需求，然而目前Poimo還沒有明確上市時間，對Poimo有興趣的朋友還需要耐心等候了。