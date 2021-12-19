台中市廖姓男子19日下午酒後駕駛小客車，行經后里甲后路突然逆向行駛，爛醉如泥的他衝撞兩家店面，造成麵店黃姓老闆被夾在隔間牆，消防人員破壞牆後救出送醫；調查指出，詹男有飲酒情事，涉及公共危險罪將移送法辦。
調查指出，31歲廖男今天下午酒後駕駛小客車，行經后里區甲后路一段西往東方向直行，逆向行駛擦撞波及2間店家，造成63歲麵店黃姓老闆身體多處擦傷。黃姓老闆還被夾在木板隔間牆，消防人員到場後協助脫困，他人多處擦傷，送豐原醫院醫治。
警方表示，廖男經呼氣酒測值，酒測值超過法定標準值，顯涉刑法公共危險罪，依法移請台中地方檢察署偵辦。
大甲警分局呼籲，民眾應落實喝酒不開車、酒後開車找代駕或指定駕駛，警方對於各項治安交通工作無假期，對於酒駕零容忍請民眾切勿心存僥倖、以身試法。
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