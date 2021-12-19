屏東縣泰國蝦及甲魚養殖重鎮，縣府透過推廣活動，行銷地方農漁特產。（林和生攝）

隨著時節入冬，位處國境之南的台灣養殖重鎮，為行銷地方農漁特產，特地以冬令進補概念，結合泰國蝦、甲魚、石斑魚等新鮮食材，烹煮澎湃的「蝦鱉霸王鍋」，讓民眾在迎接歲末天冷之際，除了暖脾胃，也能品嘗到屏東美味水產品。

屏東縣長潘孟安表示，全縣泰國蝦養殖面積超過1400公頃、每年產量約6000公噸，年產值高達18億元，約占全台生產總數8成，主要分布在屏北地區的里港、九如、鹽埔等鄉；但今年受到新冠肺炎疫情衝擊，泰國蝦產業因全台三級警戒時，餐廳、釣蝦場無法營運而通路遭斷，一度造成產區滯銷。

當初縣府媒合通路，以宅配及加工方式，協助養殖戶銷售，隨著疫情趨緩，也擴展更多銷售管道。

除泰國蝦外，屏北也是甲魚養殖重鎮，養殖戶指出，台灣早在1930年起即有小規模甲魚養殖，30年後逐漸在高雄美濃群聚規模，進而在屏東里港、九如漸為大宗，綜觀國內養殖面積及產量，屏縣生產占全國超過8成以上，且產量穩定、品質優。

潘孟安表示，屏東水質及氣候得天獨厚，一年內有10個月都是適合養殖的溫度，雖然現代家庭對於甲魚料理較不熟悉，但有業者開發真空生鮮包裝，只要按照食譜烹煮，或清燉煮湯，皆可輕易上手。

縣府藉由推廣活動，結合泰國蝦及甲魚共同推出「蝦鱉霸王鍋」，鍋裡滿滿新鮮食材，民眾品嘗過後不只能夠感受屏東多一度的熱情與誠意，潘孟安更拍拍肚子笑說，這吃完也能體驗到滿滿的「多一肚」。