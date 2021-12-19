總經費4.7億元的「宜蘭轉運站暨附屬設施及停車空間新建工程」，今天（19日）舉行上梁典禮，宜蘭縣政府盼新的轉運站能提供民眾更舒適、優質的候車及停車空間，目前工程進度已達58％，預計明年12月底完工啟用。

縣府交通處指出，在國道5號不塞車的前提下，因國道客運行車時間較火車短，票價也更便宜，考量時間與金錢，縣民多選擇國道客運作為往返宜蘭、台北的重要交通工具。

交通處指出，工程完成後地下兩層汽機車停車場搭載車牌辨識、電子票證收費等智慧停車服務系統，提供汽車停車位89席、機車停車位712格停放，地面層作為轉運站工國道客運及市區公車售票及等候轉乘空間，整合國道客運及市區客運交通動線。

立委陳歐珀表示，宜蘭轉運站1年有300萬人次，已不敷使用，而1年來到宜蘭的遊客有900萬人，其中62％會前往宜蘭縣溪北地區，新的轉運站是鄉親所期待，盼能給鄉親更好的候車、停車空間。

縣長林姿妙表示，宜蘭轉運站總經費4.7億元，由中央補助2.2億元，地方自籌2.5億元，交通順暢攸關經濟發展，新站從原先的9月台增至11月台，讓民眾搭乘更加便捷，感謝縣府團隊與縣議會的支持，希望工程可以如期如質完工。