基隆男遭剪刀刺傷 疑與母親發生口角 18:052021/12/19 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 年約40歲李姓男子疑似與家人發生爭執，左手臂遭母親手中剪刀刺傷。（陳彩玲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市消防局今天下午4點多接獲通報，位在信義區深澳坑路某民宅，有一名年約40歲李姓男子疑似與家人發生爭執，遭母親手中剪刀刺傷，左手臂有穿刺傷，意識清楚，目前警方釐清事發原因。 據了解，李男平時與60多歲母親同住，今天下午2人疑似發生爭執，在家中拉扯時，李母手中的剪刀不慎刺傷兒子左手臂，嚇得趕緊打電話向消防局報案，所幸無生命危險。警方接獲通報後，立即協助送醫，並在現場採證，釐清事發原因。 關懷憂鬱症音樂會 以大坂直美精神鼓舞病友 王力宏被妻爆偷腥召妓毀三觀 但網公認這位才是「外遇界傳奇」 #刺傷 #母親 #剪刀 #接獲 #通報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逢冬奧 北京過年防疫嚴 非必要不出京 04:102021/12/19 產業財經 同意票全領先 基隆人對四接有疑慮 04:102021/12/19 地方新聞 王力宏爸信裡這句太驚悚 人妻大崩潰：結婚交代媳婦生理期 17:092021/12/19 娛樂 產險Q3申訴率 三家最低 04:102021/12/19 金融．稅務 整頓娛樂圈亂象 大陸頻出重拳 04:102021/12/19 焦點要聞 枋山重大車禍1命危1重傷 竟是重機插賓士慘死同路段 15:572021/12/19 社會 呂秀蓮喊話修公投法 學者籲放寬不在籍投票 15:432021/12/19 政治 妻在婆家坐月子 新手奶爸被夾殺心好累 網點破盲點：都有問題 13:082021/12/19 社會 假檢警要婦人提領98萬「翻修費」 盧4小時疲勞轟炸 14:322021/12/19 社會 大規模砍伐古樹 廣州被停止「全國文明城市」資格一年 16:042021/12/19 兩岸 父酒後開車連人帶車衝進邊坡 13歲小兒子當場被拋飛車外亡 16:492021/12/19 社會 社會熱門新聞 王力宏不道歉李靚蕾喊告誹謗 律師直指她握2大告贏關鍵 - 社會 台大男面試華碩遭羞辱 律師PO文竟釣出本尊親回10字大爆料 - 社會 麗水派出所長不幸身亡 盧秀燕淚擁家屬「妳不是孤單的」 - 社會 枋山重大車禍1命危1重傷 竟是重機插賓士慘死同路段 - 社會 阿姨客運上換衛生棉…男全程目擊嚇壞：垃圾還塞椅背 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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