基隆市消防局今天下午4點多接獲通報，位在信義區深澳坑路某民宅，有一名年約40歲李姓男子疑似與家人發生爭執，遭母親手中剪刀刺傷，左手臂有穿刺傷，意識清楚，目前警方釐清事發原因。

據了解，李男平時與60多歲母親同住，今天下午2人疑似發生爭執，在家中拉扯時，李母手中的剪刀不慎刺傷兒子左手臂，嚇得趕緊打電話向消防局報案，所幸無生命危險。警方接獲通報後，立即協助送醫，並在現場採證，釐清事發原因。