54歲鐘姓通緝犯偕妻子搭觀光船出遊，身分查核時遭逮。（第八岸巡隊提供）

通緝犯偕妻子搭觀光船出遊 謊報胞兄身分露餡遭逮

54歲鐘姓通緝犯偕妻子今（19日）上午8時許，在新北市淡水區漁人碼頭準備搭觀光船出遊，淡水第二漁港安檢所發現鐘嫌身分通報淡水警分局協助，鐘嫌一度謊報胞兄的身分證字號仍遭識破，警訊後將他解送台中地方法院及南投地檢署歸案。

據悉，鐘嫌被台中地方法院及南投地檢署發布毒品及槍砲通緝，他偕妻子到漁人碼頭準備搭觀光船出遊，淡二漁港安檢所值班人員實施娛樂漁業漁船出港人員名單查核時發現身分有異，通報淡水警分局中正路派出所警員協助。

警方到場後，鐘嫌謊稱身分證資料放在車上，返回車上後卻又拿不出證件，他謊報胞兄的身分證字號遭識破，警方將他帶回偵訊，經查竟是通緝犯身分，訊後將他解送台中地方法院及南投地檢署歸案。

第八岸巡隊表示，海巡署秉持維護海域海岸安全及社會治安的決心，全力防止不法分子籍機突破，呼籲民眾如發現非法情事，可撥打「118」免付費服務專線，海巡署將立即派員處理，共同維護民眾生命財產安全。