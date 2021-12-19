南投縣第1座親子共融公園開幕，小朋友搶先體驗。（廖志晃攝）

南投縣第1座親子共融公園，19日正式啟用。（廖志晃攝）

南投縣第1座親子共融公園，19日正式啟用。（廖志晃攝）

南投縣政感恩嘉年華，在名間親子公園舉行。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱（中），鼓勵民眾接種第2劑疫苗。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱，接種第2劑疫苗。（廖志晃攝）

南投縣第1座親子共融公園，19日開幕啟用，並以向第一線抗疫勇士致敬為主軸，邀請400多位醫護及家人搶先體驗；執政7年的縣長林明溱，則向熱情與會的數千位民眾，細數「南投勁好」的成果，以及未來1年讓「南投更好」的十大願景。

林明溱及立委馬文君、許淑華，南崗工業區廠協會理事長董正宗等人，聯袂為親子生態公園揭幕；名間親子生態園區占地2.6公頃，結合景觀、生態、親子遊憩功能，縣府動支5888萬元打造，擁有愛心型大草坪、落羽松及台灣肖楠的環狀步道，包括生態池、兒童遊樂設施、沙坑、噴水池、裝置藝術及戲水步道等休閒設施，還有長15公尺的溜滑梯、拱形圓盤盪鞦韆、彈跳床、鳥巢式鞦韆及大型攀爬設施等遊樂設施。

「南投勁好」展現縣政建設成果，林明溱表示，縣府開發的「五大園區」將為縣庫開源入帳逾40億元；他任內大幅減債79億元，今年更成為全台少數負債百億以下的縣市政府。

展望未來，林明溱擘畫「南投更好」十大願景，五大園區中，南投市旺來產業園區、埔里微型園區、埔里福興農場完成開發，草屯手工藝智慧園區也已啟動，加上即將通過中央審核的竹山竹藝產業園區，預估增加超過8600個就業機會，每年創造112億元產值效益，讓產業升級，青年返鄉就業。

為減輕年輕人購屋負擔，繼南投市青年住宅動工後，明年草屯、埔里、竹山也將持續闢建青年住宅及勞工住宅；南投縣不僅配合1.1億元，落實學校教室班班有冷氣，嘉惠4萬多名學生；免費學生營養午餐，餐費從單價38元提高為45元。

九九峰遊憩園區、松柏嶺天空之星，將持續打造旅遊新亮點；縣府持續增設公托、整建體育場等運動空間，改善擴建殯葬設施；挹注4.6億元配合款，興建綠能中心，加速興設水資源中心提高汙水管路接管率。

城鎮會更好，將優先推動草屯、埔里、水里等地都市計畫變更，以區段徵收、市地重劃開發，節省取得公共設用地及建設經費高達35億元，達到更新城市風貌目標；全縣補助安裝4.6萬個家戶住警器，充實消防救護車輛設備，並打造家暴防治防護網提供一站式服務；「交通要更好」，完成中寮環鄉道路重要路網，推福崗路西延；「醫療會更好」，完善遠距照護、失智照護、特殊境遇及暴力家庭服務，擴展原鄉文健站，照顧縣民健康。