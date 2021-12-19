新生國小何哲翔。（毛琬婷攝）

第28屆關懷盃少棒組季軍戰上演「台東內戰」，新生國小靠著何哲翔後援4局失2分好投領軍，以8比5擊敗卑南國小，奪下季軍，成為球隊致勝功臣的何晢翔模仿學長吳世豪的投球動作，此役正好擔任監場的吳世豪也向他喊話，「好好保護自己，投久一點，我盡力留在職棒等你。」

關懷盃來到最終日賽程，上午8點先進行4強賽，新生在4強賽以1比8不敵台東豐田國小，但緊接著開打的季軍戰以8比5勝出，奪下季軍。

何哲翔此役後援4局拿下勝投，之前在學校時，班導師曾播放同樣出身新生國小的吳世豪的投球影片給他們看，今天正好擔任此役監場的吳世豪也給小學弟建議，「投球要再有自信一點。」

被問到最喜歡的職棒選手，何哲翔在守備選了中信兄弟江坤宇、打擊則是詹子賢，投手的部分選了在身邊的吳世豪，吳世豪聽聞後笑說：「確定誒？你講你自己喜歡的，我不會怎麼樣。」但後來何哲翔想了幾秒後還是沒有更換答案。

吳世豪算了一下自己與小學弟的年齡差後，向何哲翔喊話，「現在穩穩投就好，要好好保護自己，投久一點，我盡力留在職棒等你。」

目前六年級的何哲翔從三年級開始接觸棒球，但三、四年級都只在寒暑假參與練球，還曾因為思念在嘉義工作的媽媽轉學，直到去年11月才又轉回新生，正式投入訓練。

雖然何哲翔球齡不長，但新生總教練張治軒認為，他的投、打都還不錯，現在欠缺的就是經驗，「他的力量也不錯，很期待他下學期，相信成熟度再好一點的話，技術上一定會進步。」